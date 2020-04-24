Bugün burç yorumlarında neler var?

Bugünkü burç yorumları hayata dair neler söylüyor? 24 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Bugünkü burç yorumlarında Yay burcunu sağlık problemleri, Terazi burcunu parasal konularla ilgileneceği bir gün bekliyor. Ramazanın ilk gününde burç yorumları araştırılıyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleminden bugünkü burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Boğa burcundaki Yeniay sonrasında Ay 24 Nisan cuma günü Boğa burcunda ilerliyor ve maddi manevi koşullara dikkat çekiyor. Ay ile Mars arasındaki kare açının etkisiyle öfke patlamalarına açık olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

24 Nisan cuma günü Ay senin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde gerginlikler yaşayabilirsin ancak günün ikinci yarısında sanatsal yaratıcılığı arttıracak güzel etkiler alıyorsun.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Etrafındaki kadın figürleri ile anlamakta zorlanabilirsin. Tartışmalardan uzak kalmaya dikkat etmen de fayda var. Yalnız kalmaktan hoşlandığın bir gün olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yeniay sonrasında Ay henüz tam görünür halde değil haliyle aklına gelen yeni projelerini henüz başlatmak için çok uygun bir zamanda değilsin. Maneviyatının arttığı bir gündesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

İş hayatınla ilgili temkinli olman gereken günlerden geçiyorsun. İş yerindeki kadın arkadaşlarınla aranda güçlükler yaşanabilir. Sorunların üzerine çok fazla gitmemeye dikkat etmelisin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeniay sonrasında kendini enerji olarak zorlanıyor hissedebilirsin. Kararlarında aceleci davranmaktan ve düşünmeden hareket etmekten uzak durmalısın. Günün ikinci yarısında daha iyimser enerjiler içerisinde olabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Maddi konulara gereğinden fazla yoğunlaşacağın bir gün olabilir. Aşırı hassas davranabilirsin. Ödemelerinle ilgili birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İkili ilişkilerindeki gerginlikler seni cuma günüde yoracak olabilir. Olaylara sakinlikle yaklaşmanda fayda var. Günün ikinci yarısını uzlaşma sağlamak istediğin durumlar için değerlendirebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sağlık konularına bilhassa dikkat etmen gereken bir zaman dilimindesin. Ay henüz Boğa burcunda ilerliyorken bademciklerin ya da tiroit gibi birtakım sorunlarını bugünlerde tetikleyebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Çocuklarınla aranda istemediğin tartışmalar yaşanabilir. Bunlara dikkat etmeli ve gerekirse konuları günün ikinci yarısında değerlendirmek üzere kapatabilirsin. Bu şekilde yapman akıllıca olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Aile içerisinde maddi ve manevi güven arayışın artabilir. Aklına gelen orijinal fikirleri değerlendirmek için 24 Nisan cuma günü pek uygun değil zira Ay'ın ışığı henüz tam görünür halde değil. Hilal fazını beklemende fayda var.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Hayal gücünün yüksek olduğu bir cuma günü. Bilhassa Ay ile Neptün arasındaki uyumlu açının etkisiyle yaratıcılığını da aktif bir şekilde değerlendirmen için uygun. Yeni projeler aklına gelebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin