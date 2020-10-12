'Bugün ne yemek yapsam' diyenler için yüksük çorbası tarifi

Yüksük çorbası hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofraları lezzetlendiriyor. Özellikle akşam yemeğine "Bugün ne yemek yapsam" diye düşünenler değişik yemek tariflerini araştırıyor. Peki, Malatya usulü yüksük çorbasını denemeye ne dersiniz? İşte akşam yemeği sofranıza lezzet katacak yüksük çorbası tarifi ve malzemeleri...



YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ



Yarım çay bardağı nohut ve mercimek

2-3 yemek kaşığı pirinç

200 gram kıyma

2 yemek kaşığı salça

2-3 adet domates

1-2 adet biber

MALATYA USULÜ YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle mantı hamuru açın ve hamuru dinlenmeye bırakın.

Yüksük çorbası için hamur dinlenirken nohut ve mercimeği haşlayın.

Üzerine biraz pirinç ekleyin.

Kıymayı salça, domates, biberle kavurun.

Ardından haşlanan nohutu, mercimeği ve pirinci kıymayla karıştırın.

Açılan hamuru ufak parçalara bölün. Böldüğünüz parçalara iç harcınızdan ekleyerek mantı gibi kapatın. Hepsini bitirdikten sonra hamurları kaynamış suya atın. Üzerine biraz limon sıkın. Daha sonra nane, maydanoz ile servis edebilirsiniz. Yüksük çorbası hazır, afiyet olsun.