Bugün ne pişirsem? Ramazanın 21. Günü iftar menüsü: Domates çorbası ve İskender kebabı

Bugün ramazanın 21.gününde "Bugün ne pişirsem? ve “İftara ne yapsam?” sorularının cevabı merak ediliyor. Ramazanın bitmesine günler kala en güzel iftar menüleri araştırılıyor. Herkes mutfakta keşfettiği hünerlerini iftar menülerine yansıtıyor ve restoran menülerini aratmayan birbirinden farklı yemek tarifleri ortaya çıkıyor. Sağlık açısından birçok faydası olan ramazan ayı düzenli yemek yeme alışkanlığı kazandırıyor. Bu duruma 21 gündür alışanlar çorba tariflerinden kebap tariflerine kadar arama motorları sayesinde birbirinden farklı iftar menüleri hazırlıyor. İftara saatler kala iftar menüsüne karar veremeyenlerin “Bugün ne pişirsem? ve “İftara ne yapsam?” sorusunun cevabını farklı ve kolay tariflerle anlattık. Bugünkü iftar menüsünde domates çorbası, İskender kebabı, pilav ve revani tarifi hazırladık. İşte ramazanın 21. gününde iftar menüsü…

DOMATES ÇORBASI MALZEMELER

5 tane domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı l et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Rendelenmiş kaşar peyniri

DOMATES ÇORBASININ YAPILIŞI

Yağı tavada eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar tereyağında kavurun. Rendelenmiş domatesleri kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine et suyunu ilave edin. 2 çay bardağı sıcak sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blender'dan geçirin. Çorbayı, servis edin.

EVDE İSKENDER KEBABI VE SOSU İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet bayat pide

400 gram dana eti

Yoğurt

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kekik

Tuz

İSKENDER KEBABI YAPILIŞI

İskender kebap sosunu hazırlamadan önce kebabımızın en önemli maddesi olan dana etini ince ince döner şeklinde doğruyoruz. Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyup ince ince doğradığımız dana etimizi koyuyoruz. Etlerimiz suyunu çekince tuzunu atıp kızartıyoruz. Etimiz piştikten sonra pidelerimizi alıp küp küp doğrayıp servis yapacağımız kaba koyuyoruz. Ön hazırlıkları yaptıktan sonra İskender kebap sosunu hazırlamaya başlayabiliriz.

Ayrı bir sos tavası alıp içerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyup eritiyoruz. Tereyağını erittirdikten sonra 2 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan salçanın içine toz biber, karabiber ve kekiği ekleyelim. Salçayı akıcı kıvama getirmek için bir su bardağı sıcak suyumuzu ekleyip sosumuzu pişirmeye devam ediyoruz.

Sosumuz kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. İskender kebap sosumuz hazırlandıktan sonra küp küp doğranmış pidelerin üzerine gezdiriyoruz. Sosunu döktüğümüz pidelerin üzerine de kızarttığımız etlerimizi koyalım. Son olarak hazırlanan tabağın kenarına yoğurdunu ekleyelim. Kalan iki yemek kaşığı tereyağını eritip içerisine kırmızı toz biberimizi atıp İskender kebabımızın üzerinde gezdirelim, sıcak servis edelim.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tel şehriye (tercihe göre)

3 su bardağı sıcak su

1 adet tavuk suyu (tercihe göre)

1-2 damla limon

PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI

Bir kaba önceden hazırladığınız pirinçleri ve üzerine tuz katarak suyu ilave edip 20 dakika bekletin. Beklettikten sonra pirinçleri süzüp iyice yıkayın. Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz. Pilav piştikten sonra ağzına nemli bir bez örtün ve kapağını kapatın, sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz.

REVANİ TATLISI İÇİN MALZEMELER

Kek için;

1 su bardağı şeker

3 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

· 3 su bardağı su

· 3 su bardağı seker

· Yarım limon suyu

REVANİ TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

1. İftara kendinizi yormayacak bir tatlı arıyorsanız revani tatlısı tam size göre. Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şerbet için tencereye şekeri ve suyu ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altını kapatın.

2. Kek için yumurta ve şekeri bir kaba alarak iyice çırpın. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik ilave ederek çırpmaya devam edin. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek iyice karıştırın.

3. Fırın tepsisini yağlayın ve hazırladığınız revani kekini tepsiye dökün.

4. 170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı çıkınca şerbeti iyi çekmesi için keki dilimleyin ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökün.

5. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre krem şanti, Hindistan cevizi ya da fıstık vb. ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

REVANİNİN PÜF NOKTASI

Revaninin şerbetinin iyi çekmesi için önce mutlaka kesin ve sıcak revani üzerine şerbeti soğuk dökün.