Bugün ne pişirsem diyenler için et sote tarifi

Bugün ne pişirsem? sorusuna yanıt arayanlar “Et sote tarifi”ne bakıyor. Püre ve pilav çeşitlerinin yanına harika bir yemek olan et sote ramazanda iftar menüsünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Peki, bol baharatlı, domates soslu et sote nasıl yapılır? İşte bugünün iftar menüsüne özel et sote tarifi…

ET SOTE İÇİN MALZEMELER

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı sıvı yağ

500g kuşbaşı et

2 adet sivri biber

2 adet domates

Karabiber, karabiber

Sıcak su (üzerini geçecek kadar)

Tuz

ET SOTENİN YAPILIŞI

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alın. Tereyağı eridikten sonra doğranmış soğanı ekleyerek kavurun. Kuşbaşı doğranmış eti de ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve ara ara karıştırarak etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Doğranmış domates ve doğranmış sivribiberi ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp domatesler suyunu salıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Ardından pul biber, karabiber ve kekiği ekleyerek karıştırın. Etlerin üzerini geçecek şekilde sıcak suyu ilave edip karıştırın ve tencerenin kapağını tekrar kapatın. Etin pişmesini kontrol edin ve en son tuzunu da ekleyerek biraz daha piştikten sonra ocağın altını kapatın. Afiyet olsun…

ET SOTENİN YANINA NE GİDER?

Et sotenin yanına genelde pirinç pilavı, püre veya bulgur pilavı gider.