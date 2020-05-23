Bugün ne pişirsem diyenler için bayrama özel baklava tarifi

“Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabını arayanlar baklava tariflerini merak ediyor. Ramazanın son günü evde bayram hazırlığı yapanlar bir yandan baklava tariflerini araştırıyor bir yandan da bugünün iftar menüsünü düşünüyor. Baklava yapımı kolay olmadığından iftar menüsüne kolay yemek tarifleri hazırladık. Bugünün iftar menüsünde tavuk sote ve baklava tarifi yer alıyor. İşte 11 ayın sultanını son gününde uğurlayacağınız en güzel iftar menüsü tarifi…

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