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  3. Bugün ne pişirsem diyenler için bayrama özel baklava tarifi
23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:47 | Son Güncelleme:

Bugün ne pişirsem diyenler için bayrama özel baklava tarifi

Bugün ne pişirsem diyenler için bayrama özel baklava tarifi

Ramazanın son günü “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı merak ediliyor. 11 ayın sultanını en güzel şekilde uğurlamak isteyenler en güzel iftar menüsü için İnternette araştırma yapıyor. Bugünün iftar menüsünde tavuk sote ve baklava tarifi hazırladık. İşte ramazanın son günü iftar menüsü…

“Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabını arayanlar baklava tariflerini merak ediyor. Ramazanın son günü evde bayram hazırlığı yapanlar bir yandan baklava tariflerini araştırıyor bir yandan da bugünün iftar menüsünü düşünüyor. Baklava yapımı kolay olmadığından iftar menüsüne kolay yemek tarifleri hazırladık. Bugünün iftar menüsünde tavuk sote ve baklava tarifi yer alıyor. İşte 11 ayın sultanını son gününde uğurlayacağınız en güzel iftar menüsü tarifi…

İFTAR MENÜSÜ VE BAKLAVA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN


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