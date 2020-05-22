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  3. Bugün ne pişirsem? Bugünün iftar menüsü: Çökertme kebabı ve trileçe tarifi
22 Mayıs 2020 Cuma 11:07 | Son Güncelleme:

Bugün ne pişirsem? Bugünün iftar menüsü: Çökertme kebabı ve trileçe tarifi

Bugün ne pişirsem" Bugünün iftar menüsü: Çökertme kebabı ve trileçe tarifi

Ramazanın son günlerinde “Bugün ne pişirsem?” sorusu merak ediliyor. Bir ay süren 11 ayın sultanında artık sonlara yaklaştık. Evde iftar menüsü için farklı yemek denemek isteyenler arama motorlarında pratik yemek tariflerini araştırıyor. İşte ramazanın 29.Gününde 22 Mayıs iftar menüsü…

“Bugün ne pişirsem?” sorusu ramazanın 29.Gününde araştırılmaya devam ediliyor. Bayrama bir gün kaldı ve ramazanın son iftar menüleri ilk günkü heyecanla yapılmaya devam ediliyor. Bugünkü iftar menüsünde çökertme kebabı, domates çorbası ve sevilen tatlı trileçe tarifi hazırladık. Bodrum'da çok sevilen çökertme kebabı yoğurtla servis edilen bir yemek türüdür. Eğer hiç denemediyseniz bugünkü iftar menüsünde mutlaka lezzetini beğeneceğiniz ve yer vereceğiniz bir yemek çeşididir. İşte ramazanın 29.Gününde 22 Mayıs iftar menüsü…

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