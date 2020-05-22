Bugün ne pişirsem? Bugünün iftar menüsü: Çökertme kebabı ve trileçe tarifi

“Bugün ne pişirsem?” sorusu ramazanın 29.Gününde araştırılmaya devam ediliyor. Bayrama bir gün kaldı ve ramazanın son iftar menüleri ilk günkü heyecanla yapılmaya devam ediliyor. Bugünkü iftar menüsünde çökertme kebabı, domates çorbası ve sevilen tatlı trileçe tarifi hazırladık. Bodrum'da çok sevilen çökertme kebabı yoğurtla servis edilen bir yemek türüdür. Eğer hiç denemediyseniz bugünkü iftar menüsünde mutlaka lezzetini beğeneceğiniz ve yer vereceğiniz bir yemek çeşididir. İşte ramazanın 29.Gününde 22 Mayıs iftar menüsü…



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