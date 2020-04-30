Bugün ne pişirsem? 2020 iftar menüleri

Ramazanda en çok soruların başında “Bugün ne pişirsem?” sorusu geliyor. Çünkü her gün yeni bir iftar yemeği anlamına geliyor. Özellikle evde kalınan şu süreçte iftarlar menüleri daha da çeşitlendi. Çiğ köfteden kebap çeşitlerine kadar birçok yemek evlerde yapılmaya başlandı. Hatta herkes bu süreçte yemek konusunda ne kadar marifetli olduğunu gördü. Durum böyle olunca da 2020’nin iftar menüleri birbirinden farklı lezzetlere şahit oldu. Eğer hala iftar menüsüne karar vermediyseniz ve “bugün ne pişirsem” diye düşünüyorsanız işte size örnek iftar menüsü:

2020 İFTAR MENÜSÜ 1: Mercimek çorbası, tepside tavuk patates, pilav ve şekerpare

2020 İFTAR MENÜSÜ 2: Şehriye çorbası, kuru fasulye, pilav, kaşık salatası ve magnolia tatlısı

2020 İFTAR MENÜSÜ 3: Ezogelin çorbası, karnıyarık, bulgur pilavı, patates salatası ve güllaç tatlısı

2020 İFTAR MENÜSÜ 4: Yayla çorbası, taze fasulye, fırında makarna, mercimek köftesi ve kadayıflı muhallebi