Bugün burcunuz ne söylüyor? 17 Kasım 2019 Pazar (günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 17 Kasım 2019 Pazar günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (21 MART - 20 NİSAN)

Ailevi meselelerin senin için ön planda olacağı, duygusal patlamalara açık olacağın bir Pazar sabahı olabilir. Sabahın melankolik enerjilerinden sonra öğleden sonrasında babanın ya da ailendeki büyük erkek figürlerinin yapıcı ve destekleyici tutumları sayesinde gerilimin dinebilir. Ancak ilerleyen vakitlerde ikili ilişkilerinde öfkeni kontrol etmekte zorlanacağın durumlar yine söz konusu olabilir.

BOĞA BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Ay Küçülen Ay fazında ilerliyor. Belli bir noktaya kadar getirdiğin çalışmalarını sunmak için uygun bir zaman dilimindesin. Endişeli düşüncelere kapılabilirsin bugün, özellikle çocuklarına karşı aşırı kontrolcü davranmamaya çalışmalısın. Öğleden sonra kesinleşecek olan Güneş Ay üçgen açısı eşinle olan ilişkinde işleri yoluna sokabileceğini gösteriyor.

İKİZLER BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Günün genelinde kolay akmayan enerjiler söz konusu. Geceden depresif bir ruh haline bürünebilirsin. Bugün sana en iyi gelecek şeyin alışveriş yapmak olduğu kanaatindesin. Özellikle sabah saatleri iletişimine dikkat etmen gerekiyor. Buyurgan tavırlarınla gereksiz yere gerginliklere, istemediğin kalp kırıklıklarına yol açabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün Ay tüm gün Yengeç burcunda ilerleyecek. Vaktini ailene, çocuklarına ayırmak isteğindesin. Ancak sabah saatlerinde bilhassa ikili ilişkilerinde fazla kontolcü ve kavgacı tavırların, ve gereksiz kıskançlıkların gerilim yaratabilir. Öğleden sonraki vakitlerde her ne kadar yapıcı enerjilerle gerginlikleri toparlasan da gece saatlerinde ebeveynlerinle beklemediğin şekilde bir gerginlik oluşabilir.

ASLAN BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Günün genelinde iç dünyana kapanabilirsin. Sana karşı söylenen her tavsiye veya eleştiriye karşı hassas olacaksın. Ya hemen reddedecek ve savunmaya geçeceksin ya da gereksiz yere alınganlıklar yapacaksın. Öğleden sonrasında özellikle çocuklarınla olan ilişkilerinde çok daha yapıcı ve rahat enerjiler gözüküyor.

BAŞAK BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Ay’ın Küçülen Ay fazında ilerlediği bugün projelerini sunuma hazırlamak için çok uygun zamanlar. Sabah saatlerinde kontrolcü davranabilirsin. Birlikte olduğun kişiyi uçan kuştan bile kıskanacak, göz açtırmayacaksın. Geceye doğru etkin olacak Ay Mars kare açısı özellikle parasal konularda aşırı hırslanabileceğini gösteriyor.

TERAZİ BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Annene vakit ayırmak isteyebilirsin bugün. Aynı zamanda dışarıda olmakta sana iyi gelecektir. Sabah biraz kontrolcü ve buyurgan tavırlarınla üst oktavdan konuşabilirsin ancak öğleden sonrasında çok daha fazla dengeyi yakalayacağın durumlar söz konusu. Parasal meselelerde ailenden alacağın desteklerde cabası olacak.

AKREP BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (24 EKİM - 23 KASIM)

Uzak yerlerde akrabaları olan bir yükselen Akrep isen bugün onlarla yoğun bir şekilde görüşme isteği içinde olabilirsin. İletişim tarzına dikkat etmelisin. Ay Plüton karşıtlığının etkisiyle kontrolcülükte sınır tanımayacaksın . Saat 23:00 civarında ise Ay Mars karesi aktif olacak. Evdekileri öfke patlamalarına, olası gerginliklere karşı şimdiden uyarmanda fayda olabilir.

YAY BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (24 KASIM - 22 ARALIK)

Sebebini bilmediğin bir endişeli ruh haline kapılabilirsin. Parasal anlamda idare etmekte zorlandığını, kısıtlandığını düşünüyor olabilirsin. Ay ve Güneş olumlu açısının kesinleşmesiyle öğleden sonraki saatlerde önemli sorumluluklar gerektirecek bir takım kararlar alabilirsin. Ay’ın Küçülen Ay fazında ilerlediği bugün yaptıklarını sunmak içinde uygun bir gündesin.

OĞLAK BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (23 ARALIK - 20 OCAK)

Fazla kıskanç tavırların ve kısıtlayıcı tutumun nedeniyle partnerinle bu sabah gerilebilirsiniz. Ona karşı önyargılı davranıyor olabilirsin. Akşama doğru arkadaşlarınla birlikteyken çok daha rahat enerjiler hakim olacak. Ancak saat 23:13’te kesinleşecek olan Ay Mars karesi gerginliklere açık ilişkileri işaret ediyor.

KOVA BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Ailen hakkında endişelere kapılabilirsin bugün. Onlara zaman ayırmak ihtiyacı içindesin. Sağlığına dikkat etmen gereken günlerden geçiyorsun. Işinle ilgili süreçlerde meydana getirdiklerini Küçülen Ay fazındayken sunmaktan çekinmemelisin. Öğleden sonraki vakitlerde özellikle annenden alacağın destekler var.

BALIK BURÇLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (20 ŞUBAT - 20 MART)

Duygularını çok fazla bastırıyor olabilirsin. Sabah saatlerinde duygusal patlamaların çocuklarınla aranın açılmasına sebep olabilir. Onlarla ilgili olan endişelerinde haklı olabilirsin ancak soğuk ve önyargılı tutumunla iletişimi tamamen kopartıyorsun. Geç saatlerde ödemeler, krediler seni büsbütün gerebillir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com