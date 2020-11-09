Bugün burçları neler bekliyor? 9 Kasım 2020 burç yorumları! Ay Başak burcunda

Haftanın ilk günü günlük burç yorumları strolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Ay Başak burcuna geçiyor. 9 Kasım 2020 burç yorumları düzene ve titizliğe dikkat çekiyor. Aslan burcunu parasal konular, Yengeç burcunu önemli bir anlaşma bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 9 Kasım 2020 günlük burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 9 Kasım Pazartesi günü saat 16.30’da Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ve yanında çalışanlar ile ilgili konular önemli hale geliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Aşk hayatında akşam saatlerinde zorlanmalar söz konusu olabilir. Ay kapanma fazında ilerlerken elimizdekileri bitirmeye çalışmakta yarar var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Evinle ilgili konular öne çıkıyor. Pazartesi günü Ay zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Haliyle evde düzenlemeler yapman ve kendini temizliğe vermen mümkün.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Günün ilk yarısında iletişim ile ilgili konular senin için önemli hale geliyor olacak. Bir anlaşma imzalaman gerekiyorsa bunu titizlikle yapmak isteyebilirsin.

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Bugün burçları neler bekliyor? 9 Kasım 2020 burç yorumları