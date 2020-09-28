Bugün burçları neler bekliyor? 28 Eylül 2020 burç yorumları

28 Eylül burç yorumları haftanın ilk gününde araştırılıyor. Günlük burç yorumları ne ifade ediyor? Ay büyüyen Ay fazında ilerliyor. Ay bugün Balık burcuna geçiş yapacak. Koç burcunda sosyal ilişkiler ön plana çıkıyor. Akrep burcu gergin bir gün yaşayabilir. Kova burcu ise fiziksel görünümü ile ilgili değişiklik yapabilir. 28 Eylül Pazartesi burç yorumları haberimizde.



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 28 Eylül Pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerliyor. Saat 18.34’de ise Balık burcuna geçiş yapacak. Bugünlerde arkadaşlarınla ortak bir amaç uğrunda mücadele verebilirsin. Sosyal ilişkilerin öne çıkıyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın Kova burcunda ilerlediği bugün ikili ilişkilerinde uyumsuzluklar söz konusu olabilir. Saat 10.17 ile 18.34 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim ile ilgili konularda enerjilerin uyumlu aktığı bugünü görüşmelerini düzenlemek için kullanabilirsin. Bilhassa akşam saatleri ikili görüşmeler için uygun olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ortak kazanımlarınla ilgili konularda yeni birtakım organizasyonlar içerisinde olabilirsin. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken sende bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçtesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay karşıt burcunda ilerliyorken ortaklarınla alakalı konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Ay saat 10.17 ile 18.34 arasında boşlukta ilerleyecek. Yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Yeni fikirler öğrenmeye meraklı olduğun bir zaman dilimindesin. İkili ilişkilerin önem kazanıyor. Sabah saatlerinde özel ilişkilerinde uyumsuzluklar olsa da akşam saatleri konuları tekrar görüşmek adına uygun olacaktır.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Çocuklarınla birlikte sıra dışı bir şeyler yapmak, kaliteli vakit geçirmek isteyebilirsin. Akşam saatlerinde ise sağlığınla ilgili konular önemli hale gelebilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Bugünlerde ailenle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsin. Aynı zamanda bağımsızlık konuları da senin için önemli hale geliyor. Sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Yakın çevrendeki arkadaşların ve kardeşlerinle birlikte ekip çalışmaları yapabilirsin. İletişim adına akşam saatleri çok daha uygun olabilir. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına da uygun bir süreçten geçiyor olacaksın.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Bugünlerde sahip olduğun yeteneklerinle sıra dışı şeyler yapabilirsin. Yeteneklerini göstermek adına harika bir zaman dilimindesin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Ay 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.34’e kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konulara ve sağlığına önem veriyorsun. Saçlarınla veya görüntünle ilgili bir değişiklik yapmayı düşünüyorsan bugün uygun olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Bugünlerde senin için rüyaların çok daha önemli hale geliyor olacak. Ay akşam saat 18.34’de senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Bireysel konular önemli hale gelecek.

Astrolog T. Ceylin Çelebi

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