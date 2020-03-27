Bu tedavi virüsleri öldürüyor! Ozon tedavisi koronavirüse iyi geliyor mu?

Ozon tedavisi merak ediliyor. Virüsleri öldüren tedavi yöntemleri araştırılıyor. Bağışıklığı güçlendiren tedavi yöntemleri araştırılıyor. Sağlıklı besinlerin yanı sıra bağışıklığa ne iyi geliyor? Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Kemal Toprak, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Kemal Toprak, antiviral, antifungal ve antibakteriyel özelliği olan çok kuvvetli dezenfektan etkiye sahip ozon tedavisiyle ilgili bilgiler verdi.

Ozon terapinin, ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kemal Toprak, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Toprak, “Ozon normalde atmosferde bulunan şeffaf renksiz bir gazdır. Kendine has özel kokusu vardır. Özellikle diyabet, hipertansiyon, alerji, astım KOAH gibi kronik hastalarda ve aynı zamanda bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine ihtiyaç duyulan hastalarda ozon tedavisi oldukça etkilidir.” dedi.

VÜCUTTA HÜCRE YENİLENMESİNİ ARTIRIYOR



Ozon tedavisinin 12 yaşından itibaren tüm yaşlarda kullanılabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Toprak, “Ozon yeryüzünde bilinen en güçlü doğal dezenfektan olarak kabul edilir. Yaygın kullanılan ‘klorheksidin’ dediğimiz dezenfektan özelliği oldukça yüksek olan maddeden bile 3125 kat daha güçlü dezenfeksiyon sağlar ve mikrop öldürücü olarak kabul edilir. Ozon tedavisi vücutta kan dolaşımını düzenler. Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırarak kandaki oksijen miktarını artırır. Böylece dokuların oksijenlenmesini ve beslenmesini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir” diye konuştu.

VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜYOR



Ozonun en önemli etkisinin antioksidan sistemi aktive etmesi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Toprak, şunları söyledi: