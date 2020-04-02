Bu tarifler boğaz ağrısına iyi geliyor!

Boğaz ağrısı son günlerde en fazla şikâyet edilen sağlık problemlerinin başında geliyor. Peki, boğaz ağrısına hangi ne iyi geliyor?

Bu süreçte sağlıklı beslenmeninin önemine dikkat çeken uzmanlar, bol sıvı alımının boğaz ağrısına iyi geldiğini belirtiyor.

AA’ya yaptığı açıklamalarda limonlu su, ada çayı, yeşil çay, karanfil çayı ve ekinezya çayının boğazdaki tahrişin geçmesine yardımcı olacağını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Fatih Günay, “Boğazın yumuşaması için sarımsaklı tavuk çorbası, bal ve pekmez verilebilir. Ilık içecekler tercih edilerek, soğuk ve gazlı içecekler verilmemelidir." ifadelerini kullandı. Günay, turp içerisinde yüksek miktarda B ve C vitamini bulunduğuna dikkati çekerek, "Turp; boğazı yumuşattığı için öksürüğün azalmasına yardımcı olmaktadır. Gaz sancısına iyi gelir. Turpun öz suyunu içtikten sonra kalan turpu çiğnemek de diş eti sağlığına yararlıdır, bağışıklık sistemini güçlenmesine yardımcı olur." ifadelerini kullandı.