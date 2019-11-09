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  3. Bu suyu kullananlar dikkat! Cilt kanserine yol açıyor

Bu suyu kullananlar dikkat! Cilt kanserine yol açıyor

Bu suyu kullananlar dikkat! Cilt kanserine yol açıyor

Saç çıkardığı iddiasıyla yoğun ilgi gören ‘Mavi Su’, saç sorunu olanların gündemini bir hayli meşgul ediyor. Ancak saç çıkarttığı iddia edilen bu sıvılar içindeki kimyasal maddeler sağlığa oldukça zararlı…

Saçlarınıza uyguladığınız mavi suyun içinde neler var bir bakalım! Genellikle tansiyon ilaçlarında bulunan minoksidil, erkek ve kadınlardaki saç dökülmesi tedavisinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ilaçların içeriğinde de bulunan bir madde. İçinde minoksidil bulunan tansiyon ilacının 1970’lerde kullanılmaya başlamasından bir süre sonra kişilerin vücudunda kıllanma ve saç büyümesi gibi yan etkiler gözlemlendi. Bu yan etkiyi gören bir Amerikan firması, 1986 yılında içerisinde %2 oranında minoksidil bulunan bir solüsyonun üretimine başladı ve bunu da, mucize ilaç’ diye dünyaya sundu. Bu madde o günden bu yana birçok ülkede yüzde 5’i geçmeyecek şekilde saç bakım ürünlerinde kullanılıyor. Bu madde moda olan mavi suların içinde de var ancak bir farkla. İnternet üzerinden satışa sunulan mavi sulara yüzde 20 ila 50 oranında minoksidil konuyor. Yani on kat daha fazla! Bu maddenin saç çıkarmada yardımcı olduğu tartışmasız ancak çok yüklü oranda vücuda uygulanması halinde sağlık açısından ciddi tehditler içeriyor. Kullanacağımız ürünün mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Yağmur yağmazsa hepimiz kuraklıktan ve susuzluktan ölebiliriz ancak çok fazla yağarsa da sel olur… Mavi sulardaki tehlikeyi yağmur örneğindeki gibi düşünmeliyiz. Mavi su denilen ürünlerin çoğunda prospektüs bir yana, ürün üzerinde ambalaj dahi bulunmuyor. Sakın eczane raflarında satılmasına kanmayın mutlaka onaylı ürün olmasına dikkat edin. Hormonlarla oynayarak tabi ki saç çıkarılabilir, mesele saçı sağlıklı şekilde çıkartabilmekte. Saçlı deri kanlanmanın çok iyi olduğu bir doku alanı olduğu için, emilim bu bölgede çok yoğundur. Dolayısıyla yanlış bir kimyasal madde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu ürünleri kullanan bireylerde kısa dönemde beyin kanaması, göz tansiyonu, cilt kanseri, uzun dönemde ise karaciğer yetmezliği ve erkeklerde kısırlık görülebiliyor. Bu tarz ürünleri kullanmayı bıraktığınızda ise saçlarınız yeniden dökülüyor ve sonuç psikolojinizi de etkiliyor. Şu anda dünyada hiçbir ürün tamamen kaybettiğiniz saçları çıkaracak tıbben kanıtlanmış bir ilaç yok. Mavi su gerçekten sağlıklı ve saç çıkaran onaylanmış bir ürün olsaydı sosyal medya platformlarından değil dünyanın her yerindeki tüm resmi satış merkezlerinde piyasaya sürülürdü! Sağlığınız için sadece Sağlık Bakanlığı’nın onayının bulunduğu ürünleri kulanın.

Op. Dr. Bilgehan AYDIN


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