Bu oyunlar yaşlıların hafızasını güçlendiriyor! İşte o çarpıcı araştırma

Araştırma kapsamında Edinburgh Üniversitesi akademisyenleri, 1939 doğumlu bin 91 kişiyi değerlendirdi.

Katılımcıların genel bilişsel işlevleri 11 ve 70 yaşlarında kaydedildi ve sonrasında 70, 73, 76 ve 79 yaşlarında bir dizi bilişsel test yapıldı.

70 ve 76 yaşlarında katılımcılara kart oyunları, satranç, bingo ve bulmaca gibi aktivitelere ne sıklıkla katıldıkları soruldu.

Araştırmacılar daha sonra katılımcıların oynadığı oyunlarla bilişsel yetenekleri arasında bağlantı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.

The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences adlı bilimsel yayında yer alan çalışmaya göre, ilerleyen yaşlarda daha fazla oyun oynamaya başlayanların düşünme becerilerinin gerilemesi olasılığı daha düşük.

Bu özellikle katılımcının hafıza işlevi ve düşünme hızı üzerinde daha açık biçimde gözlemlendi.

Araştırmacılar bulgularının, yaşlılıkta ne tür aktivitelerin bilişsel yeteneklerimize fayda sağlayabileceğini belirlemede yardımcı olabileceği sonucuna vardı.

Edinburgh Üniversitesi Felsefe, Psikoloji ve Dil Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Drew Altschul, "Görünüşe göre bir diğer çıkarım da şu: 70 ve üzeri yaştakiler için sanal olmayan oyunları oynamak; bilişsel gerilemeyi azaltmada olumlu bir davranış olabilir" açıklamasında bulundu.

Edinburgh Üniversitesi Bilişsel Yaşlanma ve Bilişsel Epidemioloji Merkezi Direktörü Profesör Ian Deary ise, araştırmanın "insanları yaşlandığında zinde tutmaya yardımcı olabilecek aktivite çeşitlerini daralttığını" söyledi.

Bu oyunlardan bazılarının diğerlerine göre daha etkili olup olmadığını bulmak güzel olurdu" diyen Profesör Deary sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca, fiziksel açıdan formda olmak ve sigara içmemek gibi diğer bazı davranışların daha iyi bilişsel yaşlanmayla ilişkili olduğunu da vurguluyoruz.

Age UK vakfının direktörü Caroline Abrahams, çalışmanın bulgularının, düşünsel becerilerin yaşlılıkta gerilemesinin "kaçınılmaz olması gerekmediğine" dair "yeni kanıtlar" sunduğunu belirtti.

Abrahams sözlerine şöyle devam etti:

İleri yaşlarda oynanan masa oyunları ve dijital olmayan diğer oyunlarla keskin düşünme ve hafıza becerileri arasındaki ilişki; aşırı alkol tüketmeme, hareket etme ve sağlıklı beslenmeyi de içeren, bilişsel sağlığımızı korumak için atabileceğimiz adımlara dair bildiklerimize katkı sunuyor.