Bu listeye bakmadan düğün müziklerinizi seçmeyin

Bu heyecanın merkezinde ise elbette o en mutlu gün ‘düğün’ yer alıyor. Mekân seçimleri çoktan bitti ama romantik danslardan eller havaya anlarına kadar tüm düğüne eşlik eden müzikler hazır mı? İçiniz rahat olsun. Herkesin müziğe her an her yerde sınırsız erişimini sağlayan Spotify, Türkye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları sizler için derledi:

•Sezen Aksu – Rakkas. •Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem. •Tarkan – Gül Döktüm Yollarına. •Coşkun Direk – Ankara’nın Bağları. •Pharrell Williams – Happy - From “Despicable Me 2”. •Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al. •Duman – Senden Daha Güzel. •Sezen Aksu – Kaçın Kurası. •Sezen Aksu – Seni Yerler. •Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk. •Mezdeke – Ya El Yelil. •Tarkan – Ölürüm Sana. •Fatih Ürek – Hadi Hadi. •Metin Arolat – Dert Değil. •Sezen Aksu – Kutlama. •Tarkan – Şımarık. •MFÖ – Ele Güne Karşı. •Babutsa – Yanayım Yanayım. •Tarkan – Kuzu Kuzu. •Serdar Ortaç – Karabiberim. •Ed Sheeran – Shape of You. •Mirkelam – Tavla. •Emel Müftüoğlu – Hovarda. •Rengin – Aldatıldık. •Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım. •Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver. •Ed Sheeran – Thinking out Loud. •Gülşen – Bangır Bangır. •Coşkun Direk – Misket. •Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim.