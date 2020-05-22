Bu kurabiye aile bağlarını güçlendiriyor! Irak'a özgü kurabiye tarifi: Kileçe

Iraklılar, bayram sofralarının olmazsa olmaz kurabiyesi “kileçe” geleneğini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam ettiriyor. Ülkenin genelinde olduğu gibi başkent Bağdat’taki evlerde de bayramın vazgeçilmezi olan kileçe yapımına ramazanın son günlerinde başlanıyor.

Kileçe, başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde de her bayram pişirilip misafirlere ikram edilen Irak’a özgü bir kurabiye çeşidi. Türkmenler arasında adı daha çok “külçe” olarak biliniyor. Irak mutfağına özel bir lezzet olan kileçe yapımı, geçmişten günümüze ulaşan bir gelenek halini almış.