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  3. Bu kurabiye aile bağlarını güçlendiriyor! Irak'a özgü kurabiye tarifi: Kileçe
22 Mayıs 2020 Cuma 14:13 | Son Güncelleme:

Bu kurabiye aile bağlarını güçlendiriyor! Irak'a özgü kurabiye tarifi: Kileçe

Bu kurabiye aile bağlarını güçlendiriyor! Irak'a özgü kurabiye tarifi: Kileçe

Ramazanın son günlerinde yapımına başlanan Irak'a özgü unlu kurabiye kileçe, bayram sofralarının değişmez lezzetleri arasında yer alıyor. Türkmenler arasında adı daha çok “külçe” olarak biliniyor. Kileçe yapımında önce un yoğrularak hamur haline getiriliyor, ardından küçük parçalara ayrılan bu hamurlara özel kalıplarla şekil veriliyor. İşte kileçe yapımının detayları...

Iraklılar, bayram sofralarının olmazsa olmaz kurabiyesi “kileçe” geleneğini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam ettiriyor. Ülkenin genelinde olduğu gibi başkent Bağdat’taki evlerde de bayramın vazgeçilmezi olan kileçe yapımına ramazanın son günlerinde başlanıyor.

Kileçe, başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde de her bayram pişirilip misafirlere ikram edilen Irak’a özgü bir kurabiye çeşidi. Türkmenler arasında adı daha çok “külçe” olarak biliniyor. Irak mutfağına özel bir lezzet olan kileçe yapımı, geçmişten günümüze ulaşan bir gelenek halini almış. 


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