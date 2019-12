Bu hafta gidilebilecek etkinlikler neler? İşte en çok tercih edilen liste

Bu hafta yapılacak etkinlikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eğlenceye vakit ayıracak vatandaşlar için bu hafta yapılacak etkinlikler listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Dev isimler Bostancı’da

Atlantis Yapım 2020 yılında Türkiye’nin tanıdığı birbirinden güçlü isimleri, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleri ile bir araya getirecek. 11 Ocak’ta Şebnem Ferah’ın ardından, 21 Şubat’ta Yeni Türkü şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. 23 Şubat’ta Nil Karaibrahimgil, 28 Şubat’ta Pinhani müzikseverlerle buluşacak. 11 Nisan’da MFÖ ile baharı karşılayacağınız konser maratonu, 17 Nisan’da ise Selda Bağcan Senfonik konser ile devam edecek.

Samsun’da sınırsız eğlence

Teoman Yılbaşı Konseri, 31 Aralık gecesi saat 20:30’da Bayhan Prodüksiyon Organizasyonuyla Sheraton Grand Samsun Hotel’de. Teoman’ın ardından After Party’de Ayşe Hatun Önal ile yeni yıla merhaba diyeceksiniz.

2020’yi 90’larla karşılama

90’lar Türkçe Pop Party, yılbaşına özel programıyla bizi unutamayacağımız bir zaman yolculuğuna çıkarıyor! Bu akşam saat 21:00’de Sibel Alaş, Çelik, Grup Vitamin, Mansur Ark, Yonca Evcimik, DJ’ler Şener Çetin ve Hakan Küfündür’ün performanslarıyla Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek özel etkinliği kaçırmayın!

Moda’da caz fırtınası

Riva’s Butik Hotel’in alt katında yer alan Say Hello Brasserie, yeni kış mönüsüyle farklı, şaşırtıcı ve dinamik tat arayanların bir numaralı adresi. Cihan Çobanoğlu’nun işlettiği Say Hello Brasserie, yeni yıla özel hazırlanan mevsimsel mönüsüyle içinizi ısıtacak çarpıcı tatlar sunuyor. Say Hello Brasseri haftanın belirli günleri caz severlere adeta müzik ziyafeti sunuyor. Her hafta farklı bir sanatçıyı dinleyiciyle buluşturan mekan, sosyetenin uğrak mekanı haline geldi.

En eğlenceli yeni yıl konseri

Her yıl sonu düzenlenen ve geleneksel hale dönüşen yeni yıl konseri, Şef Musa Göçmen yönetiminde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın muhteşem performansı ile Grand Pera Emek Sahnesi’nde bu akşam saat 20:00’de gerçekleşecek.

Yeni yıl coşkusunu Jolly Joker’de yaşayın

Jolly Joker, yılbaşı akşamı da eğlencenin odak noktası olacak! Ceylan Ertem 31 Aralık gecesi Jolly Joker Vadistanbul’da, Haluk Levent & Melek Mosso ile Jolly Joker Kartal’da sevenleri ile yeni yıla girecek. Jolly Joker Adana, Demet Akalın ile 2020’yi karşılarken, Ankara, Cem Adrian’ı ağırlayacak. Antalyalılar 2019’a Buray ile veda edecek. Bursalılar ise yeni yıla Evet ne Söylüyorduk ile girecek.

ALTERNATİF DÜNYALAR YARATAN SERGİ

Cubis Art Istanbul’un sunduğu Cüneyt Aksoy’un yeni evren arayışları ve alternatif yaşam formları üzerine kurulu Adahan İstanbul’da yer alan “Terra Genesis” sergisi 31 Aralık’a kadar Adahan İstanbul’da görülebilecek.

CAZIN EFSANE İSMİ CRR’DE

I·lk c¸ıkıs¸ını 1998 yılındaki Thelonious Monk yarıs¸masında u¨c¸u¨ncu¨ olarak yaptı. Bu bas¸arı onu uluslararası caz festivallerinin ve o¨nemli konser salonlarının en c¸ok davet edilen isimlerden biri yaptı. 2008’de ‘’You Are There’’ isimli du¨et albu¨mu¨ kaydeden Roberta Gambarini, bu akşam saat 20:00’de CRR Sahnesi’nde.

UÇAN ADAM İLE EĞLENECEKLER

Bu hafta sonu anne-babalar yeni yıl alışverişlerini yaparken çocuklar da Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katında eğlenecek. Bugün ‘Uçan Adam’, yarın ‘Cesur Farecik-cik-cik’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’te Etkinliklere katılım ücretsiz

