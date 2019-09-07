Bu hafta burcunuz size ne söylüyor?

Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

KOÇ BURCU (21 MART-19 NİSAN)

Yeni iş görüşmeleri veya yeni projeleriyle yoğun bir tempoda olabilirsiniz. Günlük yaşamınızda, gayet kontrollü planlı ve organize olacağınız bu dönem, bağırsak ve mide rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

BOĞA BURCU (20 NİSAN-20 MAYIS)

Aşk yaşamınız ya da çocuklarla ilgili konularınızda bu dönem hareketlilik olabilir. Çocuğun eğitimi gündemde. Yalnızsanız takıntılı bir aşka hazır olun. Aşırı kontrol etme arzusu sevgiden kaynaklı.

İKİZLER BURCU (21MAYIS-21 HAZİRAN)

Ev ve aileyle ilgili konularda bu dönem hareketli bir dönemdesiniz. Evin yenilenmesi, tadilat tamirat işleri, taşınma gibi konu başlıklarında bir hayli titiz ve planlı olmak zorunda kalabilirsiniz. Aileniz için çalışacaksınız.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Yakın çevrenize bazı konularda destek vereceksiniz. Çalışıyorsanız iş yaşamında özellikle internet reklam medya alanlarında temponuz artabilir daha çok çalışmanız gerekebilir.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler içindesiniz. Daha çok kazanç için daha çok çalışın. Bu durum sizin gibi patron enerjisinde olan birisi için biraz zor gelebilir ancak bu dönem emek vermeniz gerekmekte.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

Tüm gözler sizin üzerinizde. Yeni kararlarınız olabilir bunları uygulamak için doğru zamandasınız. Yeni iş temponuzu artıracağından sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm. Yeni bir ilişki başlayabilir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL-22 EKİM)

Bilinçaltınız 24 saat hiç durmadan çalışıyor. Uykuyla savaşınız da dengenizi bozmuş olabilir. Ancak tüm bunları var olan tüm endişe kaygı gibi olumsuz düşüncelerinizden özgürleşmek ve arınmak için yaşıyorsunuz.

AKREP BURCU (23 EKİM-21 KASIM)

Sosyal yaşamınız bu ara bayağı hareketli. Yeni çevrelere giriyor, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Bu insanlardan bazılarıyla iş yapma potansiyeliniz var. Üstelik tam da aradığınız kişiler.

YAY BURCU (22 KASIM-21 ARALIK)

Bu dönem iş yaşamınız her açıdan çok hareketli. Yeni bir iş başlangıcı olabileceği gibi, yeni bir görev de gündeme gelebilir. Her durumda çok fazla çalışacağınız kesin. Emeklerinizin karşılığını da alacaksınız.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK-19 OCAK)

Yurtdışıyla bağlantılı çalışmalarınız hızlanabilir. Satış pazarlama tanıtım reklam ve medya alanlarında faaliyet gösterebilirsiniz. Yeni hukuksal süreçleri başlatabilirsiniz. Unutmayın siz avantajlısınız.

KOVA BURCU (20 OCAK-18 ŞUBAT)

Vergi, miras, nafaka, banka gibi kurumlarda halletmeniz gereken işler olabilir. Bu durum sizi ruhsal açıdan biraz yorsa da, çabuk halledeceksiniz. Ameliyat gerektiren sağlık sorunları için doğru doktoru bulacaksınız.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)

Yaşamınızda başlayan bu yeni süreç, sizi ilişkilerle ilgili adeta test ediyor gibi. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. O sizden teslimiyeti siz ondan programlı olmayı öğreneceksiniz.