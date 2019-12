Bu çorbaları içenler hasta olmuyor

Kışın farklı renklerde sebze ve meyve tüketmek önemlidir çünkü her sebze ve meyvenin kendine has özellikleri vardır. Her sebze ve meyvenin vitamin, mineral ve antioksidan içeriği birbirinden farklıdır. Kış aylarında rengârenk sofranızda yer alacak ve bu şekilde sizi daha sağlıklı ve genç yapacak sebze ve meyveleri şimdi yakından tanımaya ne dersiniz?

Turuncular: Kış ayları boyunca turunçgiller, havuç ve bal kabağı tüketebiliriz. Soframızda kış süresince yer alan turuncu sebze ve meyveler A vitamini öncüsü ve güçlü bir antioksidan olan beta karotenden zengindir. Beta karoten antioksidan etkisiyle yaşlanma etkilerini yavaşlatır ve kanser gibi oksidanlara bağlı hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Ayrıca turunçgiller C vitamini açısından da zengindir. Ayrıca antioksidan etkileri mevcuttur. Beyaz ve açık yeşiller: Karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası kış boyunca tazeliklerini ve lezzetlerini koruyan sağlıklı sebzelerdir. Folat, A vitamini, manganez ve potasyum içerikleri ile bu sebzeler kalp-damar sağlığının korunması açısından da çok önemlidirler. Düzenli olarak Brüksel lahanası tüketen kişilerde kolon kanserine yakalanma riski yaklaşık %50 azalırken, karaciğer kanserine yakalanma riski de 3’te 1 oranında azalmaktadır. Toprak altından gelen beyazlar-kırmızılar ve sarılar: Kış mevsiminde kök sebzelerde beslenmemizde önemli yer tutar. Turp, kereviz, yer alması ve patates gibi sebzelerle kış sofralarımıza lezzet ve sağlık katabiliriz. Patates potasyum ve C vitamini içeriğiyle son derece sağlıklı bir sebzedir. İçerdikleri kükürtlü bileşenler sayesinde soğan ve sarımsak antibiyotik özelliğe sahiptir.

SAPLARINI KESMEYİN

Koyu yeşiller: Koyu yeşil renkleriyle sofralarımıza ayrı bir renk ve sağlık katan pazı, roka, brokoli ve ıspanak gibi kış sebzeleri beslenmemiz açısından son derece önemli rollere sahiptir. Ispanak demir minerali açısından da zengindir. Fakat içerisinde bulunan demir vücutta zor kullanılan demir çeşididir. Yemeğin yanında taze portakal suyu, domates, patates püresi gibi C vitamininden zengin bir besin kaynağı tüketmek ve az miktarda da olsa et çeşidi tüketmektir. Bu şekilde düzenlenmiş bir karışım öğün ile ıspanaktaki demirden maksimum yararlanmış olursunuz. Semizotu ise omega-3 içeriğiyle dikkat çeker. Omega-3 bildiğiniz gibi kalp ve damar sağlığı açısından oldukça önemlidir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerle ilgili en sık yapılan beslenme hatası bu sebzelerin saplarını ve köklerini atmaktır. Oysa akar su altında iyice yıkandıktan sonra bu kısımlarında yemeklere eklenmesi veya salatalarda çiğ olarak tüketilmesi sağlık açısından önemlidir.