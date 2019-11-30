Bu besinleri sonbaharda tüketmek hayat kurtarıyor

Kışın hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri şöyle sıralayabiliriz:

PIRASA: İçerdiği K Vitamini kan hücresi yapımının artmasını sağlar.Bağırsak hareketlerini hızlandırması nedeniyle çocukların bağırsak sisteminin düzenli çalışması açısından çok faydalıdır. İdrar söktürücü etkisi de vardır.

KARNABAHAR: E vitamini içeriği yüksek olup kansere ve doku hasarına karşı koruyucudur. Antioksidan maddeler içerir. Enfeksiyonlara karşı etkili bir besindir.

KEREVİZ: A,B,C vitaminleriyle başta fosfor olmak üzere çinko, bakır ve selenyum minerallerini içerir.

LAHANA: Balgam sökücü etkisi vardır. Vücudumuzda oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenler ve kabız olmanızı önler. İdrar söktürücü etkisi de vardır.

BROKOLİ: Vitamin ve mineralden çok zengindir. A,C,D,K ve E vitaminiyle demir, bakır, potasyum ve kalsiyum mineralleri açısından zengin bir sebzedir. Çocuğunuzun kemik ve diş sağlığı açısından önemli bir besindir.

YUMURTA: Yumurta sarısının içerisindeki A vitamini bağışıklık sisteminin temellerini sağlamlaştırmaya devam ederken aynı zamanda görme duyusunun gelişmesinde de aktif rol oynar. Yumurtadaki demir kansızlık yaşamamızı önler. Demir aktif ve enerjik yaşamız için kanımızda oksijen taşıması bağışıklık sistemini güçlü kılar. İçeriğinde bulunan zengin çinko da bağışıklık sisteminde rol oynarken, aynı zamanda tırnaklarımızın ve saçımızın canlı ve parlak olmasında ektilidir.

TAHİN-PEKMEZ KARIŞIMI: Pekmez iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Önemli ölçüde kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Tahin ve pekmez birlikteliğinde ise tahin, protein ve yağ yönünden, pekmez de karbonhidrat yönünden birbirini tamamlar. Pekmez; demir, kalsiyum, magnezyum, çinko yönünden, tahin de; kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor yönünden oldukça zengindir. Bu mineraller vücuttaki savunma sisteminin ana elemanlarıdır.

PROBİYOTİK YİYECEKLER

Kefir vücudun temel fonksiyonları ve çeşitli faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan faydalı bakterileri, mayaları, vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitleri içerir. B1, B12 vitamini, kalsiyum, aminoasitler, folik asit ve K vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. İyi bir biotin kaynağıdır. Probiyotiklerle ilgili yapılan birçok bilimsel çalışmada immüm yanıtı düzenlediği bildirilmiştir. Ayrıca mide asit dengesini de düzenlediği bildirilmiştir.

BOZA: Bozanın içeriğinde yüksek oranda bakteriyosinler bulunur. Boza içerdiği bakteriyosinler nedeniyle antibakteriyel etki ederek bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol alır. Ayrıca boza bağırsak florasını düzenleyici etki gösterir. Sindirim sistemi problemlerini engeller.

TURUNCU SEBZELER VE MEYVELER

Balkabağı, havuç, portakal, mandalina ... İçeriğinde bulunan özellikle C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirip, toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. A Vitamini; ön maddesi beta karoten turuncu rengini veren oldukça güçlü bir antioksidan. Antioksidanlar vücudumuzda oluşan zararlı maddelerin dönüştürülmesinde ve hücrelerimizde olabilecek hasarın azaltılmasında görevlidir. Beta karoten vücudumuzda A vitaminine çevrilerek işlev görür. A vitamini bağışıklığımız, göz ve cilt sağlığımız için çok önemli işlevleri olan bir vitamin. Yapılan bazı çalışmalar A vitamininin antioksidan etkinliğinin kanserle savaştığını gösteriyor.