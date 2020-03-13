Bu besinler koronavirüse iyi geliyor! İşte koronavirüs beslenme programı

Dünyayı ayağa kaldıran koronavirüs herkesin gündeminde. Kurumlar önlemleri artırırken herkes evde kendine göre alabileceği önlemleri araştırıyor. Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar koronavirüse karşı beslenme programı ve koranavirüsten koruyacak besinleri merak ediyor. Koronavirüsten korunmak adına etkili bir beslenme programı izlenmesi gerektiğinin altını çizen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlisi Berkin Özyılmaz Kırcalı, "Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, antioksidan içeriği yüksek, protein kalitesi bireye fayda sağlayacak besin öğelerini tercih etmek gerekiyor." diye konuştu.

"ARA ÖĞÜNLERDE SÜT VE YOĞURT TÜKETİN"

Vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Berkin Özyılmaz Kırcalı, DHA'ya yaptığı açıklamalarda şu şekilde konuştu:

"Bu süreçte bireylerin düzenli beslenmesi önemli. Özellikle ana öğünleri atlamamaları, ara öğünleri mutlaka desteklemeleri gerekiyor. Bireyin mevcut sağlık problemlerini göz önünde bulundurarak yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme desteklenmelidir. Bağışıklık sistemi A, C, E vitaminleri ve minerallerden selenyum ve çinko destekli bir beslenme ile güçlendirilebilir. Enfeksiyon hastalığında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmak önem taşır. Bu sürece taze sebze ve meyveler oldukça fayda sağlayacak. Bunlar hem kişinin metabolizmasına destek verecek, enerjik olmalarını sağlayacak, hem de ilgili mineraller konusunda onlara destek verecektir. Ara öğünlerde metabolizmayı desteklemek amacıyla süt ve yoğurdu önerebiliriz."

"VİRÜSTEN KORUNAYIM DERKEN TURŞUYA YÜKLENMEYİN"

Turşu tüketimine dikkat etmek gerektiği uyarısında bulunan Berkin Özyılmaz Kırcalı, şunları söyledi: