Brüksel lahanası tarifi! Brüksel lahanası ile yapılan yemekler

Brüksel lahanası kansere karşı koruyucu olmakla birlikte sindirimi kolaylaştırır. Peki, faydaları saymakla bitmeyen Brüksel lahanası nasıl pişirilir? Brüksel lahanası tarifi nasıl? Brüksel lahanasını evdeki sebzelerinizle de değerlendirebilirsiniz veya salata da yapabilirsiniz. İşte sebzelerle Brüksel lahanası tarifi ve malzemeleri...



BRÜKSEL LAHANA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket Brüksel lahanası

1 adet havuç

1 adet patates

1 yemek kaşığı salça

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

Pulbiber ve karabiber

Zeytinyağı

Tuz

BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ



Sebzeli Brüksel lahana yemeği için önce lahanaların dış yapraklarını temizleyip bol su ile yıkayın. Ardından soğanları küçük küçük doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Sarımsakları ve soğanları da doğrayarak üzerine ilave edin.

Ardından patates ve havucu soyup küp küp doğradıktan sonra tavaya ekleyin. En son lahanaları da ekleyip 5-10 dakika kadar kavurun.

Üzerine salça, karabiber, tuz ve bir miktar su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sebzeli Brüksel lahana tarifi hazır. Afiyet olsun...

BRÜKSEL LAHANASI İLE HANGİ YEMEKLER YAPILIR?

Brüksel lahanası ile haşlama, zeytinyağlı, sebzeli yemek yapabilir ve etli yemeklerinizin yanında ikram edebilirsiniz.