Brokolinin saçları gürleştirdiğini biliyor muydunuz?

Brokoli, lahanagiller familyasındandır. İçerdiği çok fazla vitamin ve minareler sayesinde insan vücudunu alkali yapmaktadır. Bir fincan pişmiş brokolide bir portakal kadar C vitamini vardır. Sayısız faydası bulunan brokoli çocuklar tarafından çok sevilen bir olmasa da içinde bulundurduğu vitaminlerden dolayı, uzmanlar tarafından çocuklara tavsiye edilmektedir. Buharda pişirilecek yenilmesi önerilen brokoli, bu şekilde daha fazla besin değerini içinde tutmaktadır.

BROKOLİ NEDİR?

Brokoli özellikle karnabahara benzerliği ile dikkat çeken bir sebzedir. İkisi arasındaki en temel fark; karnabaharın beyaz olması, brokolinin ise yeşil renkte olmasıdır. Brokoli, lahana, karnabahar, Brüksel lahanası ile aynı familyadan olup, kalın ve etli çiçek yaprakları yenebilen bir bitkidir. Çiğ olarak veya haşlanarak da tüketilebilen brokolinin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Uzmanlar genellikle brokolinin buharda pişirilmesini öneriyor. Buharda pişen brokoli, suda haşlanan brokoliye göre besin değerlerini daha fazla içinde tutuyor. Suda haşlanan brokoli ise vücuda alınması gereken vitaminlerini suya bırakıyor ve brokoli tüketilirken alınan besin değerleri büyük oranda değişmiş oluyor. Brokolinin de diğer yeşil sebzeler gibi çok pişirilmemesi önerilir.

BROKOLİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğinde antioksidan bulundurur.

Kan şekeri, kolesterol, oksidatif stres ve kronik hastalıklar gibi bir çok hastalığın iyileşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Vücuttaki iltihapları gidermeye yardımcı bileşenler bulundurur. İltihap söktürücü özelliğe sahiptir.

Kanseri önlemeye yardımcıdır.

Şeker hastalığı bulunan kişilerde kan şekerini düzenlemeye yardımcıdır.

Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

Kalp hastalıklarından koruyucu özelliğe sahiptir.

Yüksek “kötü” kolesterol olan LDL’nin ve trigliserit düzeylerinin kalp hastalığı için ana risk faktörleri olduğu bilinmektedir. Brokoli bu düzeylerin iyileştirilmesinde rol oynayabilir.

Sindirim sistemini ve bağırsakları korumaya yardımcıdır.

İçinde bulundurudğu lifler sayesinde kabızlık sorununun önüne geçer. Bağırsak florasına yararlıdır.

Brokoli içinde bulundurduğu bazı biyoaktif bileşikler sayesinde sağlıklı bir beyin ve sağlıklı bir zihin dokusu sağlar.

Yaşlanmaya geciktirici özelliğe sahiptir. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde yaşlanmayı yavaşlatmaktadır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için içerisinde çok fazla C vitamini bulunur.

Kalsiyum açısından zengin olduğu için diş ve kemik sağlığı için önemli bir besindir.

Anne karnındaki bebeklerin omurilik ve beyin gelişimi için önemli rol oynamaktadır. Anne karnındaki bebekler için temel besin değerleri içerir.

Kuru ve çabuk kırılan saçların daha güçlü ve daha esnek olmasını sağlayarak saçlara bakım yapar.

Sağlıklı kemikler için Çinko, K vitamini, fosfor, A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir.

BEŞAMEL SOSLU BROKOLİ TARİFİ

Brokoli Tarifi İçin Malzemeler

600 gram brokoli

5 su bardağı sıcak su

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı (arzuya göre)

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Üzeri için:150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

BROKOLİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Normalde beşamel sosa katılmayan yumurta sarısı, sosu daha sarı hale getirecek ve fırına giren brokolinin üzerinin kızarmasını sağlayacaktır.

BROKOLİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Fırında beşamel soslu brokoliyi, ısıya dayanıklı büyük bir kapta pişirebileceğiniz gibi porsiyonluk sufle kaplarında da pişirebilirsiniz.

BEŞAMEL SOSLU BROKOLİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Yeşil yaprak ve çok sert durumda olan kök kısımlarının fazlasını kesin.

Sıcak suyu derin bir tencerede kaynatın. Bol suda yıkadığınız brokolileri, 5-6 dakika kadar haşlayın.

Hafif bir yumuşaklık kazanana kadar haşladığınız brokolileri, bir süzgeç yardımıyla çıkartarak ısıya dayanıklı fırın kabına alın.

Beşamel sosu için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Yağ köpük köpük olduğunda unu katın ve hafif bir renk alana kadar kısık ateşte kavurun.

Soğuk sütü azar azar ekleyip, sosu topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırın. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve rendelenmiş muskat ceviziyle tatlandırın.

Ocaktan aldığınız sosa ilk sıcaklığı geçtiğinde yumurta sarısını katın ve hızlıca karıştırın.

Fırın tepsisine aldığınız haşlanmış brokolilerin üzerine hazırladığınız beşamel sosu gezdirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyip, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Kışın vitamin ve minarel deposu brokoli, artık daha lezzetli. Fırından aldığınız brokoliyi sıcak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.