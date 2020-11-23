Boza öksürüğe iyi geliyor! İşte bozanın bilinmeyen faydaları

Kış mevsiminin gelmesi ve koronavirüs salgın tehlikesinin devam etmesi boza satışlarını artırdı. Siparişlere yetişmeye çalışan Bursalı bozacılar probiyotik özelliği olan ürünlerini yurt dışına da ihraç ediyor. Boza hem hazmı kolaylaştırıyor hem de öksürüğe iyi geliyor. Bozanın faydaları haberimizde...

İHA'da yer alan habere göre glütensiz üretimiyle çölyak hastalarının ilk tercihi olan bozanın içerisindeki yararlı mikro organizmaların faydaları ise saymakla bitmiyor.

Enerji veren, hazmı kolaylaştıran, emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği olan, vitamin kaynağı bol olduğundan sporculara tavsiye edilen, zihni geliştiren, öksürüğü yok eden boza, koronavirüs salgınıyla birlikte en fazla rağbet gören ürün oldu.



BOZA SATIŞLARI NEDEN ARTTI?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında vatandaşların korunmak için her uyarıyı, her öneriyi araştırdığını bunun sonucunda da boza satışlarının arttığını belirten Bursa'da boza üreten bir markanın Genel Müdürü Atakan Kuşku, boza üretimini şöyle anlattı:

“Bursa’da üretim yapan 70 yıllık boza firmasıyız. Biz ürünlerimizi darı ve mısırın birleşmesiyle üretmekteyiz. Ancak bu çavdar olarak da bazen yöresel olarak da farklılık göstermektedir. Bizim darı ve mısır olarak üretmemizin sebebi, müşteri talepleri doğrultusunda çölyak hastaları için glütensiz boza üretmekteyiz. Şu anda bütün ürünlerimizi glütensiz olarak müşterilerimize sunmaktayız. Ürünlerimizin içerisinde yararlı mikro organizmalar sayesinde fermantasyon teknolojisini kullanarak doğal probiyotik halde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Son zamanlarda koronavirüs salgınından dolayı insanların doğal ürünlere çok fazla rağbet göstermesi bizim de satışlarımıza yansıdı. Bizlerde üretim tesisimizi ona göre kapasite arttırmaya gittik. Artan müşteri taleplerine yetişmeye çalışıyoruz.”

BOZA ÇİNKO DEPOSU

Boza için yapılan araştırmalardan da bahseden Kuşku, bozanın faydalarını şöyle anlattı: