Rahatlık modası yükselişte: Boyfriend gömlekler

Trend parçaların son yıllarda en çok sevilenlerinden birisi de boyfriend gömlekler oldu. Kadınların erkeklerin gardırobundan almış olduğu bu parça ancak doğru kombin seçenekleri ile sizlerin daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Yazının devamında Boyfriend gömleklerin nasıl kombinlendiğini ve kimlere nasıl yakışacağını okuyacaksınız. Hadi başlayalım…

BOYFRİEND GÖMLEKLER NASIL KOMBİNLENİR?

Yaz kış kullanabileceğimiz ve günümüzü kurtaran bu şık ve rahat tasarımlar yaptığımız kombine bağlı olarak bizleri istediğimiz görüntüye kavuşturacaktır. Erkek gardırobundan giyinmenin trend olduğu günümüzde boyfriend gömleklerin nasıl kombinleneceğini sizler için sıraladık.

JEAN PANTOLON BOYFRİEND GÖMLEK KOMBİNİ

Bu iki rahat ve şık parçayı birleştirerek kolayca bir tarz oluşturabileceksiniz. Gömleğinizi bir jean ve stiletto ile tamamlandığı takdirde kusursuz bir görüntüye sahip olmanızı sağlayacaktır. Eğer trend bir görüntü yakalamak isterseniz spor ayakkabı vazgeçilmez tamamlayıcınız olacaktır.

BOYFREND GÖMLEKLERİ ELBİSEYE DÖNÜŞTÜRÜN

Boyfriend gömleğinizi kemer yardımıyla trend bir elbiseye dönüştürebilirsiniz. Gömleğinizin altına giyeceğiniz stiletto, kovboy çizmeleri veya topuklu çizmelerle kendi tarzınızı şıklıkla birleştirebilirsiniz.

MASKULEN GÖMLEK VE FEMİNEN ETEK

Maskulen bir parça olan gömleğinizi feminen etek kombinleri ile birleştirerek harika kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Kalem etek veya a kesim eteklerle çevrenize hoş bir izlenim bırakabilirsiniz.

BOYFREND GÖMLEK VE TAYT – DERİ PANTOLON KOMBİNİ

Boyfrend gömleğinize daha cool bir hava vermek isterseniz tayt ve deri pantolonlarınızı kullanabilirsiniz. Bu tarz kombinlerde dikkat etmeniz gereken nokta göleğinizin hepsini veya bir kısmını taytınızın üstünde bırakmak olacaktır.

BOYFRİEND GÖMLEK KİMLERE YAKIŞIR?

Boyfriend Gömlekler kolay kombinlenebilir ancak yanlış kombinlendiği takdirde kötü bir görüntü oluşturabilir. Daha cool ve tarz bir görüntü için dikkat edilmesi gereken detaylar;

Jean pantolon ile kombinlenen boyfriend gömlekler de dikkat edilmesi gereken kısım, streç pantolonun tercih edilmesi ve gömleğin sadece bir kısmı dışarıda kalmalıdır. Boyfrend gömleklerin elbise olarak kullanılması bacak boyu kısa kadınlar için en doğru tercihlerden biri olabilir. Ayrıca tayt ve deri pantolonlarla da olduğunuzdan uzun gözükebileceğiniz kombinler yapabilirsiniz.

BOYFRİEND GÖMLEK KOMBİNLERİ TESETTÜR

Tesettürlü hanımlar ise boyfriend gömleklerle harika kombinler ortaya çıkartarak tarzlarını yansıtabilirler. Gömleğin bolluğu tesettürlü kadınlar için vazgeçilmez bir parça olmasına neden olacaktır. Tesettürlü kadınlar bu ürünü eteklerle ve bol pantolonlarla kombinleyebilir. Spor ayakkabı ile tamamlandığında rahat, topuklu ile tamamlandığında ise şıklığınıza şıklık katacaktır.