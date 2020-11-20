Botoks ve kalıcı dolguya dikkat! Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın

Botoks ve kalıcı dolgu son yıllarda en çok duyulan estetik operasyonları arasında yer alıyor. Uygun olmayan koşullarda yapılan merdiven altı estetik işlemleri konusunda uyaran uzmanlar, "Kalıcı malzeme ve dolgulara kesinlikle karşıyım. Bu şekilde güzelleşmeye çalışırken mevcut olandan mahrum kalabilirsiniz. Botoksun süresi kişiye göre değişmekle birlikte 4 ila 6 ay, dolguların ise 1 ila 2 yıldır." dedi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, işin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan estetik uygulamaların son yıllarda bir hayli arttığını ifade ederek, "Yüzün anatomisini, kasların dağılımını bilmeyen bir kişi nasıl botoks yapabilir? Bu şekilde yapılan enjeksiyonlarda bir komplikasyon çıkma durumu yüksektir." dedi.

"DAMARSAL TIKANIKLIKLAR OLABİLİR"

En önemli problemin damarsal tıkanıklık olabileceğini ifade eden Dr. Özlem Mutlu Çetin, botoks ve dolgu konusunda şu bilgileri verdi:

"Dolgu materyallerinin kaçak olduğu, vücuda uyumlu olmayan malzemelerin kullanıldığını duyabiliyoruz. Kalıcı dolgu damarsal tıkanıklıklara yol açabilir. Yanlış madde kullanımı sonucu bir pıhtı atma durumu görülebilir. Kişiye uygun olmayan malzeme kullanımında alerjik reaksiyonlar olabilir. Kesinlikle kalıcı malzeme ve dolgulara karşıyım. Süresi belli olan ve insan vücuduyla uyumlu dolgular yapılması gerekiyor. Vücudumuz bize emanet ve anatomisine zarar vermeden estetik operasyon yaptırmalıyız. Estetik vücudun bütününe zarar vererek güzelleşmek değil. Bu şekilde güzelleşmeye çalışırken mevcut olandan da mahrum kalabilirsiniz."

KALICILIK SÜRESİNE DE DİKKAT

Botoks ve dolgu uygulamalarının vücutta kalıcılığı hakkında da bilgi veren Medikal Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, şu uyarılarda bulundu: