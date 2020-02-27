Boşanmalar arttı! Çocuklar bu durumdan nasıl etkileniyor?

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre; evlenen çiftlerin sayısı 2018’de 554 bin 389 iken 2019’da yüzde 2.3 azalarak 541 bin 424 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2018’de 143 bin 573 iken 2019’da yüzde 8 artarak 155 bin 47 oldu. Ayrılıkların yüzde 36'sı ise evliliğin ilk 5 yılı gerçekleşti. Bu süreçte yaşananlar, ebeveynleri yorarken çocukları da olumsuz etkiliyor. Psikolog Derya Yalçınkaya, çocukların boşanma sürecinden etkilenmemesi için ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Boşanma sürecinin ebeveynleri etkilediğine dikkat çeken Psikolog Derya Yalçınkaya, bu durumdan en çok etkilenin çocuklar olduğunu belirtti. Çocukların bu süreçte bilinçlenmesi ve bu süreçte destek alması gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, “Her bireyin bu sürece yüklediği anlam farklılık gösterir, burada önemli olan kadın ya da erkek olmak değil, nasıl bir psikolojik dayanıklılığa sahip olduğunu bilmektir. Sosyal desteği olan ve sorunlarla baş etme kapasitesi geniş olan bireylerin bu süreci daha sağlıklı yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Boşanan birey birçok kayıp yaşarken neleri kaybettiğini düşündüğü bir süreci bilmeye ihtiyaç duyar. Belirsizlikleri ortadan kaldırdığında kaygısının hafiflediğini gözlemleyecektir.” dedi.

BOŞANMA DUYGULARI NASIL ETKİLİYOR?

Boşanma sürecinde öfke, korku, üzüntü, suçluluk gibi birçok duygu durumu yaşanıyor. Boşanma sırasında yoğun öfke yaşamanın normal olduğunu söyleyen Psikolog Derya Yalçınkaya, “Duygusal anlamda verilen sözler yerine getirilmediği için öfke hissedebilirsiniz fakat öfkenizi nasıl ifade ettiğiniz çocuklarınızın yaşamı için oldukça önemlidir. Eski eşten öç almak için çocukları kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Eski eşinize yönelik duygularınız ile çocukları devreye sokmadan ilgilenerek onların süreçten olumsuz etkilenmesini önlemiş olursunuz. Boşanma değişim demektir ve değişim çok korkutucu olabilir.” İfadelerini kullandı.

BOŞANAN EŞLER SUÇLULUK DUYGUSUNA KAPILIYOR

Korkulara sağlıklı yön verilmediği takdirde sorun yaşanabileceğini belirten Psikolog Yalçınkaya, “Boşanan ebeveynler ailenin dağılmasına yol açtıkları, çocuklarını incittikleri, parasal sıkıntıya girdikleri veya çocuklarıyla yeterince vakit geçiremedikleri için suçluluk duyarlar. Çocuklarla ilgili kararlar alırken olumsuz duygularınızı devreye sokmadan müdahale edilmesi gerekmektedir. Hayatta gerçekler acıdır ve alışılması gereken bir yas süreci olarak anlamlandırdığınızda hissettiğiniz kayıplarla daha kolay baş edebilirsiniz.” dedi.