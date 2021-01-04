04 Ocak 2021 Pazartesi 13:36 | Son Güncelleme:
Boşanma sürecinde çocuğa acıyarak yaklaşmayın
Anne ve babanın boşanma süreci her çocuğu farklı şekilde etkiler. Fakat bu süreçte çocuğun yıpranmaması için ailelerin doğru adımlarla hareket etmesi gerekiyor. Peki, boşanma sürecinde çocuk için nelere dikkat edilmelidir? İşte Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya'dan boşanma konusunda çocuk psikolojisi için ailelere tavsiyeler...
Boşanma sürecinde çocuk psikolojisi büyük bir öneme sahip. Anne babası ayrılan çocukların duygu durumunda sürekli değişimlerin olabileceğini belirten Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya, Aksam TV'de ailelere tavsiyelerini anlattı. İşte boşanma sürecinde çocuk için doğru adımlar...
BOŞANMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 8 ADIM
Sakın çocuğa acıyarak yaklaşmayın.
Yaşına ve duygusal zekasına uygun konuşmalar yapın.
Çocuğun kaygılarını gideren bir iletişim belirleyin.
Sorduğu sorulara yalansız ve yaşına uygun yanıtlar verin.
Anne- babalık rolünün hiç bitmeyeceği güvenini çocuğa vermelisiniz.
Çocuğu boşanmış olduğunuz eşinize karşı doldurmayın.
Çocuğa eksiklik hissettirilmemelidir.
Günlük rutinlerin korunması çocuğa kendini güvende hissettirir.