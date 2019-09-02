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  3. Adını şehrinden alan lezzet: Bolu kebabı tarifi

Adını şehrinden alan lezzet: Bolu kebabı tarifi

Adını şehrinden alan lezzet: Bolu kebabı tarifi

Bolu kebabı, sevilerek tüketilen kebaplar arasında başa geliyor. Lezzetiyle herkesin severek tükettiği Bolu kebabı nasıl yapılır merak ediliyor. “Bolu kebabı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…

Halk arasında bostan kebabı olarak bilinen Bolu kebabı nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle misafirlerinizin bayılacağı Bolu kebabını şık ve farkı sunumlarla servis edebilirsiniz. Bolu’nun meşhur lezzeti olan Bolu kebabı nasıl yapılır merak ediliyor. Herkesin severek yediği Bolu kebabı sofraların gözdesi.

BOLU KEBABI NASIL YAPILIR?

Kebap tarifleri güveçte pişirilerek malzemelerin tatlarının net bir şekilde açığa çıkması sağlanabilir. Görünüm ve sunum açısından da şık olacak bu tarifleri dilerseniz tek kişilik güveç kaplarında da pişirebilirsiniz. Bolu kebabı tarifi hem lezzetli hem de son derece sağlıklıdır. Yanında 1 kase yoğurt ile servis edebileceğiniz yemek doyuruculuk açısından da yeterlidir. Bolu kebabı nasıl yapılır öğrenmek isterseniz bu tarifi uygulayabilirsiniz.

MALZEMELER:

  • 4 adet patlıcan
  • Yarım kilo kuşbaşı doğranmış dana eti
  • 2 soğan
  • 200 gram mantar
  • 2 domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı et suyu
  • Sıvıyağ
  • Tuz, karabiber

SÜSLEMEK İÇİN:

  • Domates dilimleri
  • Dolmalık biber dilimleri
  • Maydanoz

BOLU KEBABI YAPILIŞI:

Bolu kebabı tarifimizi hazırlamaya patlıcanlar ile başlayalım. Alacalı soyduğunuz patlıcanları ortadan ikiye keserek tuzlu suda bekletin ve acı suyunu çıkartın. Yıkayarak kuruladığınız patlıcanları önlü arkalı kızartın. Patlıcanların karnını hafif açın ve içlerini bir kaşık yardımıyla çıkartın. Soğanları yağda kavurun ve domatesler ile iç patlıcanı ekleyin. Ardından etleri de koyarak et suyu yardımıyla pişirin. Mantarları ekleyerek saldığı suyu çekmesini bekleyin ve baharatlar ile tatlandırın. Hazırlanan karışımı patlıcanların karnına döşeyin ve kalan suyu ekleyerek fırına verin. Yemeğin pişmesine 5 dakika kala domates ve biber dilimlerini ekleyerek közlenmelerini sağlayın. Fırından çıkardığınız yemeği maydanozlar ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Tek kişilik kaplarda yaparak yemeği herkese görünümü bozulmadan sunmuş olabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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