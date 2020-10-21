Bölgesel yağlardan kurtulmanın 5 püf noktası

Yemek özgürlüğü denilince çoğumuzun aklına fazla kilolar ve bölgesel yağlarla baş etmek geliyor. Çünkü ne nefse hakim olmak mümkün ne de düzenli beslenme alışkanlığına... Peki, ne yapacağız? Vücutta bölgesel yağları nasıl eriteceğiz?



Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Dr. Ayça Kaya, bölgesel yağlardan kurtulmanın 5 yolunu anlattı. İşte Kaya'dan kilo verme ve bölgesel zayıflama üzerine en önemli püf noktalar...

Bazı insanların göbek çevresinde birikirken bazılarında ise kalça ve basen tarafına toplanır. Bunun neden böyle olduğunu hiç düşündünüz mü? Ben size hemen cevabı vereyim. Yağ dokusunun vücutta hangi organ etrafında toplanması gerektiğinin kararını veren bir numaralı etken, genetiğimizdir! Yani annenize babanıza bir bakın onların neresinde fazlalık görürseniz sizin de o bölgenizden şikayetçi olduğunuzu ya da olacağınızı kolayca söyleyebiliriz. Evet, genetik yağ dağılım noktalarımızı değiştiremeyiz ama yağların oraya birikmesini önleyebiliriz. Nasıl mı? İşte size çözümler:

1. YEMEKLERİN İÇİNDEKİ GİZLİ YAĞLARA DİKKAT!



Hep ne diyoruz ‘Bir insan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz!’ Kızartmalar, şarküteriler, poğaçalar, açmalar… Yemek yaparken kullandığınız bardak bardak yağlar… İşte bir numaralı sorumlular. Siz de bölgesel yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız ilk yapacağınız, günlük tükettiğiniz yağ miktarını azaltmak olsun. Bir eliniz yemeğe yağ koyarken diğer eliniz yağ koyduğunuz elinize azıcık vursun. Kızartmalardan, mayonezlerden, milföyden yapılmış böreklerden, kremalardan vazgeçmenin zamanı geldi de geçiyor bile!

2. YAĞ HÜCRELERİNİZİ EN ÇOK BÜYÜTEN, VAKİTSİZ YEMEKLERDİR



Lütfen bir yiyeceği ağzınıza atarken bir DURUN! O yiyeceği neden yiyorsunuz? Gördüğünüz için mi ikram edildiği için mi yoksa acıktığınız için mi? Eğer acıktığım için yiyorum diyorsanız. Korkmayın yiyin, hiç bir şey olmaz. Ama bir şartım var doyduğunuz an bırakacaksınız. Yok yiyorum, çünkü gördüm kendimi engelleyemedim ya da ikram edilmişti hayır diyemedim diyorsanız ben de size işiniz zor diyeceğim. Çünkü fiziksel olarak ihtiyaç duymadan yediğiniz için fazla kaloriler, gider ve direkt yağ hücrelerinizde birikir. Bu durum tıpkı ihtiyacınız olmadan kazandığınız paralara benzer. Kullanmadığınız paraları nasıl bankada biriktirirseniz ihtiyacınız olmadan yediğiniz fazla kalorileri de yağ hücrelerinizde biriktirirsiniz. Bölgesel yağlarınızı arttırırsınız. Siz siz olun hiç bir yiyeceği acıkmadan yemeyin!

3. FAZLA KARBONHİDRAT BÖLGESEL YAĞLARIN DOSTUDUR!



Pirinç, bulgur, un, patates, makarna, erişte, şeker… Ne çok anılarımız vardır bu yiyeceklerle değil mi.. Sofralarımızın baştacıdır bunlar ve bizim geleneksel beslenmemizin de mihenk taşını oluşturur. Şimdi size desem ki akşam yemeğinde çorba, kıymalı patates, pilav var … Bir çoğumuz aman ne güzel ne lezzetli bir menü, ne güzel hem de hiç ekmek de yemedim diye düşünerek bu menüyü kafamızda hemen masumlaştırırız. Ertesi gün kilo aldığımızı gördüğümüzde ise ‘Aman Tanrım ekmek tatlı bile yemeden nasıl da kilo alıyorum’ deyip suçu yine hemen metabolizmamıza atarız. İşte size GERÇEK; o yediğiniz menünün tamamı ekmek demek yani nerede ise vücudunuzu şeker bombardımanına tuttunuz. Vücuda giren fazla şeker de kullanılmadığında direkt gider bölgesel yağlarınızın içine birikir. Günlük beslenmenizde tükettiğiniz karbonhidrat değeri yüksek besinleri birlikte tüketmeyin. Her öğünde tek çeşit karbonhidrat tüketin.

4. YİYECEK ÇEŞİTLİLİĞİNİZİ ARTTIRIN, BÖLGESEL YAĞLARINIZDAN KURTULUN



Bölgesel yağlarınızı azaltmak için yediğiniz yiyeceklerin çeşitliliğini arttırıp miktarını azaltacaksınız. Burada çeşitlilikten kastım farklı sebze türlerini bolca, et, karbonhidrat ve yoğurdu porsiyon kontrolü yaparak yiyeceksiniz. Mesela bir lahmacun yeseniz gözünüz ikinci lahmacunda kalır. Bir saat sonra da altı üstü iki lahmacun yedim iki tane daha yesem ne olur ki diye düşünürsünüz. Ama iki lahmacun yerine, bir tabak çoban salata, bir kase cacık, bir tabak közlenmiş patlıcan ve kırmızı biber salatası; yarım lahmacun üzerine de bir portakal yiyebilirsiniz desem ne düşünürsünüz? Ne kadar çok yemek yedim. Artık akşama bir şey yemem herhalde dersiniz. İşte böyle yağlardan kurtulmak için, düşük kalorili salata miktarını çeşit olarak kullanıp, yüksek kalorili ana yemeği az miktarda tüketeceksiniz. Doymuyorsanız ikinci tabak yemek yerine gönül rahatlığı ile bir porsiyon meyve tüketebilirsiniz.

5. GÖBEK YAĞLARINIZ AZALSIN İSTİYORSANIZ, ALKOLLÜ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN



Alkoldeki kalori yağdaki kaloriye çok yakındır. 1 gram yağ 9 kcal içerirken 1 gram alkol 7 kcal içerir. Yani bir kadeh içki içtiğinizde içtiğiniz kadehin 1/3’ünü yağ doldurup içmiş kadar kalori alırsınız. Ne içtim ki altı üstü bir bardak bira ya da bir kadeh şarap deyip geçmeyin. İçkileri masumlaştırmayın. İçeceklerin alkol derecesi arttıkça ikram edilen bardakların ebatlarının da değiştiğini unutmayın. Herhangi bir içkiden bir ‘shut’ içtiğinizde bir dilim ekmek ve bir yemek kaşığı kadar yağ yediğinizi bilin. Yine yapılan birçok araştırmada da alkolün kan şekerini düşürerek daha çok acıkma yaptığı ve daha çok kalori alma yönünde insanı tetiklediği biliniyor. Alkolden gelen kaloriler de özellikle göbek çevresini genişletiyor.