Bol köpüklü Türk Kahvesi nasıl yapılır? İşte geleneksel Türk Kahvesi tarifi ve hazırlanışı

Türk kahvesi tüm dünyada bilinir. Günlük hayatta insanı zinde tutan ve hemen her sabah içilen Türk kahvesinin hazırlanması, yüzyıllar boyunca filizlenen ve günümüze kadar gelmiştir. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nda 40 kişi aynı anda padişaha kahve yapmakla görevliydi. Canlandırıcı içecek, toplumun kültürel ve sosyal yaşamında o kadar önemli bir rol oynadı ki, haremdeki padişahın eşleri ve cariyeleri kahvenin doğru hazırlanmasına dair bir ders alacağından eminlerdi. Daha düşük seviyedeki kadınlar da bu sanatta kudretli ve esaslı bir şekilde ustalaşıyorlardı. Bir kız ne kadar lezzetli kahve yaparsa, başarılı bir şekilde evlenme şansı o kadar yüksek oluyordu. Bu geleneğin yankıları günümüze kadar gelmiştir: Damadın ebeveynleri, evlenmek için gelinin ailesinin evine geldiklerinde, kızın misafirlere şahsen kahve yapması gerekir.

Türk kahvesi içmek, tıpkı hazırlamak gibi sadece bir süreç değil, bir ritüeldir. Böyle bir kahve seremonisinin ayrılmaz bir parçası da efsanevi Türk tatlılarıdır: lokum, helva, şerbet, baklava, şekerpare ve diğerleri. Bilindiği üzere türk kahvesi, sosisli sandviç yerken, hareket halindeyken, plastik veya kağıt bardaktan içilmez. Kahve, daha çok bakırdan yapılmış uzun saplı "Jezve" adlı özel bir kapta demlenir.



20 gram kahveyi öğütün, çekirdekleri küçük bir marjla öğütmek ve ardından gerekli miktarı ölçmek uygundur. Ana sır: öğütme son derece ince olmalıdır. Doğru öğütmenin kesin bir işareti topaklaşmadır - öğütülmüş kahve dökülmez, ancak topaklar halinde düşer. Taze kavrulmuş kahve kullanmanızı öneririz.

Tarifler çok diğişken olabiliyor: tarçınlı, biberli, sütlü kahve ve ayrıca reçel, şurup, bal ve asil alkol de ekleyebilirsiniz. Farklı kahveleri deneyin ve favorinizi bulun.

TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Türk kahvesi; genellikle 4 şekilde hazırlanır. Kahve pişirilmeden önce içene ne şekilde içtiği mutlaka sorulur. Sade kahveye şeker eklenmez. Az şekerli kahve 1 çay kaşığı şeker, Orta şekerli kahve 2 çay kaşığı şeker,

Çok şekerli kahve 3 çay kaşığı şeker kullanılarak yapılır.

– Cezvenin içerisine her fincan kahve için; bir fincan su, 2 çay kaşığı kahve ve şeker koyun.

– İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin ve yavaşça kaynama derecesine getirin.

– Kahve ne kadar ağır yani kısık ateşte pişerse o kadar lezzeti artar.

– Kaynamaya başlayınca üstte oluşan köpüğü fincanlara dağıtın, yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

– Kahve, servis yapılırken kendine özgü Türk kahvesi fincanında servis edilir. Afiyet olsun!..

TÜRK KAHVESİ’NDEN ÖNCE NEDEN SU İÇİLİR?

Türk Kahvesi servisi yaparken ağız tadının kahveye hazırlanması için bir bardak soğuk su bulundurulması kahve kültürünün içinde vardır. Kahve, yemek sonrası hazmı kolaylaştırıcı ve keyif verici olduğundan su, kahveden önce içilerek ağız temizliği yapılır; ki böylece kahvenin tadı daha iyi alınabilsin…

Kırmızı et yemeklerinin üzerine mutlaka kahve alınması kültürümüzde vardır.

NOT:

İyi yapılmış bir Türk kahvesinin üstü köpükle kaplı olur ve Türklerde en köpüklü fincan, misafire veya en yaşlı kişiye verilir. Kahvenin köpüklü olması için doğru boyutta cezve seçilmesi gereklidir. Bu nedenle iyi donanımlı bir mutfakta 1 fincandan 4 fincan alabilecek boyuta kadar cezve takımları olur.

KAHVE KAÇ (Kcal) KALORİDİR?

Sade Türk Kahvesi 7 kcal, Şekerli Türk Kahvesi 42 kcal, Orta Türk Kahvesi 17 kcal’dir.