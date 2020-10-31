Gelin kahvesi evlenmeye hazırlanan genç kızların özel gününe eşlik eden bir gelenektir. İşte en heyecanlı gününüze eşlik edecek bol köpüklü gelin kahvesi tarifi...



Güzel bir gelin kahvesi için önce kahveyi koyup üzerine şekeri ekleyin. Ardından soğuk su eklenmelidir.

Kahve ateşe koymadan karıştırılmalıdır. Ateşe koyduktan sonra kesinlikle karıştırılmamalıdır.

Ateşte yavaş yavaş pişen kahve dinlenmiş kahvedir, tanecikleri iyice çekilmiş olur.

Kahvede kullanılan su soğuk olmalıdır.

Kahve piştikçe köpük yavaş yavaş alınmalıdır.

GELİN KAHVESİ ÖLÇÜLER

Bir fincan Türk kahvesine bir tatlı kaşığı kahve yeterlidir. Orta şekerli istenirse fincan başına 2 adet kesme şeker, az şekerli istenirse 1 adet kesme şeker yeterli olacaktır.