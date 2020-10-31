31 Ekim 2020 Cumartesi 10:51 | Son Güncelleme:
Bol köpüklü gelin kahvesi tarifi
Evlenmeye hazırlanan gelin adayları tarafından gelin kahvesi tarifi araştırılıyor. Peki, bol köpüklü gelin kahvesi nasıl yapılır?
Gelin kahvesi evlenmeye hazırlanan genç kızların özel gününe eşlik eden bir gelenektir. İşte en heyecanlı gününüze eşlik edecek bol köpüklü gelin kahvesi tarifi...
Güzel bir gelin kahvesi için önce kahveyi koyup üzerine şekeri ekleyin. Ardından soğuk su eklenmelidir.
Kahve ateşe koymadan karıştırılmalıdır. Ateşe koyduktan sonra kesinlikle karıştırılmamalıdır.
Ateşte yavaş yavaş pişen kahve dinlenmiş kahvedir, tanecikleri iyice çekilmiş olur.
Kahvede kullanılan su soğuk olmalıdır.
Kahve piştikçe köpük yavaş yavaş alınmalıdır.
GELİN KAHVESİ ÖLÇÜLER
Bir fincan Türk kahvesine bir tatlı kaşığı kahve yeterlidir. Orta şekerli istenirse fincan başına 2 adet kesme şeker, az şekerli istenirse 1 adet kesme şeker yeterli olacaktır.