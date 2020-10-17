Boğulmaları iki hareketle durdurabilirsiniz

Ev ve okul kazalarında nefes almayı engelleyen yabancı cisimler bazen çocuğun hayatına mal olabiliyor. Bu durumda panik yapan ebeveynleri uyaran ilk yardım eğitmenleri hayat kurtarmak için sadece iki hareketin yettiğini söyledi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Türk Kızılay'ı Adana İlkyardım Eğitim Merkezi ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, geçen yıl şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçarak ölümüne neden olan 2 öğrenciyi hatırlatarak, boğulma durumuna karşı, "Heimlich manevrası yaparak iki harekette hayat kurtarabilirsiniz." dedi.

İlköğretim çağı çocukların okullarda yaşayabileceği kazalarda veli ve öğretmenlere görev düştüğünü hatırlatan Meltem Küçükgül, yaşanabilen olumsuz durumlar ile buna nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı anlattı.

"BASİT TIKANIKLARIN YÜZDE YÜZÜ KURTARILABİLİR"

Gerek okullarda gerekse evlerde en çok karşılaşılan vakanın soluk borusuna yabancı cisim kaçması olduğunu belirten ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, çocuğun nefes alamayacağı için tam tıkanma vakalarında boğulma görülebileceğini aktardı.

Burada yapılacak müdahalenin 'Heimlich manevrası' olduğunu söyleyen Küçükgül, şu bilgileri verdi:

"İlkyardım eğitiminiz varsa Heimlich manevrası ile yapacağınız iki harekette çocuğu kurtarabilirsiniz. Hem öğretmenlerimiz hem annelerimiz temel ilk yardım bilgisini alırlarsa başa gelebilecek bir kazada basit bir müdahaleyle hayat kurtarılabilir. Bu da kazaların sonucunda sakat kalmaları ve ölümleri en aza indirecektir. Ölümlerin çoğu ilk yardımla durdurulabilir. Basit bir tıkanıklık vakasında yüzde yüz hepsini kurtarabilirsiniz."

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Küçükgül, Heimlich manevrasını şöyle anlattı:

"Tam tıkanma durumunda çocuk, boğuluyormuş gibi ellerini boğazına götürür, nefes alamaz. Sorduğumuz soruya da cevap veremez, konuşamaz ve morarır. İşte bu durumu fark edip 'boğuluyor musun' dediğinizde cevap veremiyorsa, evet boğulduğunu anlarsınız. O anda çocuğu sırtı size dönük bir şekilde kendinizi yaklaştırıp öne doğru hafif eğdirerek bir elinizde çocuğu çenesinden kavrarsınız. Diğer elinizle çocuğun iki kürek kemiğinin ortasına elinizin topuğuyla kaydırarak yukarı doğru 5 kere sırt vuruşu yaparsınız. Bunu yaptıktan sonra çocuğu yine aynı pozisyonda tutup göbek deliği ile göğüs çukurunun ortasına iki elinizi birleştirip yukarı ve ileri doğru 5 kere karın basısını yaparsınız. 5 karın basısı, 5 sırt vuruşunu dönüşümlü olarak devam ettirdiğinizde cisim dışarı fırlayacak, çocuğun nefes yolu açılacak ve çocuk kurtarılacaktır."

"BURUN KANAMASI 5 DAKİKALIK BASI İLE DURDURULABİLİR"

Yine en sık rastlanan burun kanaması durumunda yapılması gerekenleri aktaran Küçükgül, "Beden eğitimi dersinde çocuğun burnuna top çarpar ve burnu kanayabilir. Burun kanamasında çocuğu sakinleştirip öncelikle dik bir vaziyette oturur duruma getirmeliyiz. Daha sonra başını hafifçe öne eğip burun kanallarına 5 dakika baskı uygulamalısınız. Bu şekilde burun kanaması duracaktır. Bazen de kahvaltı yapmadan gelen çocuklarda kan şekerinin düşmesi sonucu bayılma gibi durumlarla karşılaşabilir. Çocuk kendini kötü hissederse bir küp şekeri bir bardak su veya meyve suyuna katıp içirilerek bu durumdan kurtarılabilir. Kafaya alınan darbe, yüksek bir yerden düşme, başını çarpma gibi vakalarda ise çocukta mide bulantısı, baş dönmesi gibi durumlar varsa, kendini kötü hissediyorsa muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesinde fayda var." diye konuştu.

"YANLIŞ UYGULAMALAR ÖLDÜREBİLİR"

Bilgisiz, kulaktan dolma, eğitimi alınmadan yapılan müdahalelerin ölümle sonuçlandığının altını çizen Küçükgül, şu örnekleri verdi: