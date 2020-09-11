Boğazda gıcıklanmaya şifa: Ballı sirkeli karışım

Mevsim geçişlerinde bal ve sirkeli karışımlar merak ediliyor. Özellikle "Boğazda gıcıklanma nasıl geçer?" sorusunun cevabı sık sık araştırılıyor. Sosyal medyada çeşitli tarifler veren Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, boğazda gıcıklanmaya karşı ballı ve sirkeli tarif önerdi. İşte sonbaharda hasta olacağını hissedenler için ballı ve sirkeli tarif...



BALLI VE SİRKELİ TARİFİN YAPILIŞI

2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tarçın ve 2 yemek kaşığı limon suyunu bir bardak sıcak suya ekleyin ve karıştırın. Ardından içebilirsiniz. Bir süre sonra boğazdaki gıcıklığın geçtiğini hissedeceksiniz.