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  3. Boğaz gıcıklanmasına çözüm: Sirke ve limon

Boğaz gıcıklanmasına çözüm: Sirke ve limon

Boğaz gıcıklanmasına çözüm: Sirke ve limon

Koronavirüs sürecinde boğaz gıcıklanmasına ve hasta olacağım hissine ne iyi geliyor? Hasta olmadan önce sinyal veren boğaz gıcıklanmasına evinizde basit bir karışım hazırlayarak çözüm bulabilirsiniz. İşte boğazdaki gıcıklanmaya çözüm olacak sirke ve limon karışımının tarifi…

Boğaz gıcıklanması son günlerde en çok şikâyet edilen hastalık belirtilerinin başında geliyor. Peki, boğazdaki gıcıklanmaya ne iyi geliyor? Boğazı ne yumuşatır? Sosyal medyada güzellik ve sağlıkla ilgili paylaşımlarda bulunan Bitki ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, boğaz gıcıklanmasına limon ve sirkenin iyi geldiğini belirtti. İşte boğaz gıcıklanmasına iyi gelen sirke ve limon karışımı tarifi…

BOĞAZ GICIKLANMASI İÇİN KARIŞIMIN MALZEMELERİ

Bir bardak su

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

Bir tutam tarçın

2 yemek kaşığı limon

YAPILIŞI

Suyun içine bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Bunu içtikten kısa bir süre sonra şikâyetiniz azalacaktır.


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