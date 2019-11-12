Boğa burcunda Dolunay, burçları nasıl etkileyecek? Şaşırtıcı sürprizler var

Boğa Dolunay'ının yükselen burçlara etkisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler Boğa Dolunay'ının burçlarda yaratacağı etkiyi öğrenmek istiyor. Burçlar için bu gelişme sonrası sürpriz yorumlar var.

Boğa Dolunay’ının yükselen burçlara göre bizi nasıl etkileyeceğine gelince:

KOÇ

Boğa Dolunay’ı döneminde finansal konular ve kendi öz değerimiz üzerine odaklanıyoruz. Kendimize olan güvenimiz bu dönemde artış gösterebilir. Karşımıza yeni iş fırsatları çıkabilir. Yeni yatırımlar yapabilir, yeni girişimlere el atabiliriz. Uzun zamandır beklediğimiz bir ödemeyi nihayet alabiliriz. Bu süreçte, konfor ihtiyacımız artacağından, harcamalarımızda dikkatli olmakta ve aşırıya kaçmamakta fayda var. Finansal konularda tutarlılık ve istikrar ön planda olmalı.

BOĞA

Burcumuzda gerçekleşen Dolunay’da kişiliğimiz ve dış dünyaya yansıttığımız imajımız ön plana çıkacak. Hayat amacımızın kafamızda iyice netleşeceği, yolumuzu çizebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Yolunda gitmeyen kişisel ilişkilerimizi ve geçmişten gelen, sürüncemede kalmış konuları artık sonlandırıyor olacağız. Öte yandan, hayatımıza yeni insanlar girebilir ve yeni fırsatlarla karşılaşabiliriz.

İKİZLER

Boğa burcundaki Dolunay bizi bilinçaltımızla yüzleştiriyor. İç dünyamızda inişler ve çıkışlar yaşayacağımız bir dönemdeyiz. Sezgilerimiz artabilir ve günlük yaşamın yaşattığı sıkıntılar yüzünden maddi dünyadan bir süreliğine uzaklaşmak isteyebiliriz. Fiziksel ve ruhsal olarak dinlenmek, bu arada eğer kötü bir alışkanlığımız varsa (sigara vb.) bırakmak için çok uygun bir zaman. Sağlığımıza dikkat etmeli, kendimizi zihinsel olarak rahatlatmak için sanatsal faaliyetler, meditasyon gibi araçlara yönelmeliyiz.

YENGEÇ

Boğa burcundaki Dolunay sosyal çevremiz, arkadaşlarımız ve hayallerimiz ile ilgili konuları gündeme getiriyor. Keyif alacağımız yardım organizasyonlara katılabiliriz, hayır işleri ile ilgilenebiliriz Arkadaşlarımızdan duygusal konularda destek göreceğiz. Hayatımızdan bazı insanları çıkarabiliriz. Bu dönemde gelecek planlarımızı tekrar gözden geçirebilir, aldığımız kararları sorgulayabiliriz. Kariyer kazançlarımız ile ilgili de şanslı bir dönemdeyiz. Bir terfi ya da zam söz konusu olabilir.

ASLAN

Boğa Dolunay’ı kariyer ve sosyal statümüzle ilgili gelişmeleri ön plana çıkarıyor. Kariyerimizde bir yenilenme ve dönüşüm dönemine giriyoruz. Üstlerimizle iyi iletişim kurabileceğimiz, fikirlerimizi dinletebileceğimiz bir süreçteyiz. Uzun zamandır istediğimiz bir mevkiye bu dönemde ulaşabiliriz. Yaratıcı projelerimiz takdir toplayabilir ve tüm dikkatleri üzerimize çekebiliriz. Ancak odak noktamızı kaybetmemeye ve detayları atlamamaya dikkat etmeliyiz. İş arıyorsak, bu süreçte iş bulmamız büyük bir olasılık. Ev ve aile konularında da olumlu gelişmeler olabilir. Evlilik ya da çocuk sahibi olma kararı alabiliriz.

BAŞAK

Boğa Dolunay’ı yüksek öğretim, yurt dışı konuları üzerine odaklanacağımızı işaret ediyor. Geleceğimiz ile ilgili önemli kararlar alabileceğimiz ve hedeflerimizi belirleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde, sonuçlanmasını beklediğimiz hukuku bir süreç nihayet sona erebilir. Uzun zamandır beklediğimiz bir seyahati gerçekleştirebiliriz. Sosyal medyada ve kardeş, kuzen, komşu ilişkilerinde sakinliğimizi korumalıyız.

TERAZİ

Boğa Dolunay’ı, sekizinci evimizde gerçekleşiyor. Ortak kaynaklar, eşimizin parası, vergi, sigorta, miras gibi konularda nihayet arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşabilir, güzel haberler alabiliriz. Yeni yatırımlar konusunda kafamızdaki planlar netleşebilir. Borçlarımız ya da yapmamız gereken ödemeler konusunda olumlu gelişmeler olabilir ve biz de yeni adımlar atabiliriz. Ancak finansal konularda temkinli olmaya devam etmeliyiz.

AKREP

Karşıt burcumuzda gerçekleşen bu dolunay döneminde ikili ilişkiler ve ortaklıklar odak noktamız haline geliyor. İlişkimiz yoksa, şanslı bir döneme giriyoruz. Hayatımıza uzun zamandır beklediğimiz yeni biri girebilir. Eğer ilişkimiz varsa, ciddi kararlar alabilir, evlilik yolunda ilerleyebiliriz. Yolunda gitmeyen bir ilişkiyi sonlandırmamız ihtimali de var. Bu arada yeni ortaklıklar ve iş birlikleri açısından da güzel bir dönemdeyiz. Yeni iş anlaşmalarına imza atmamız da mümkün.

YAY

Boğa Dolunay’ı sürecinde iş, sağlık, günlük hayat rutinlerimiz ön plana çıkıyor. Çok çalışacağımız, çok emek sarf edeceğimiz bir sürece giriyoruz. Yeni bir iş ortamında çalışmaya başlayabilir, yeni ekip arkadaşlarımıza alışmaya çalışabiliriz. Biraz adaptasyon sorunları yaşamamız mümkün. Çalışmıyorsak, günlük yaşamamızda bazı rutinler bizi strese sokabilir ve akrabalarımızla tartışmalar yaşayabiliriz. Sağlık açısından hassas günlerdeyiz. Rutin doktor kontrollerini aksatmamalıyız.

OĞLAK

Boğa Dolunay’ı bize ikili ilişkiler, çocuklar, hobiler, sosyal çevremiz ile ilgili konulara odaklanacağımızı gösteriyor. Sosyal hayatımız renkleniyor. İlişkimiz yoksa aşktan yana şansımız son derece açık. Her an sürpriz bir aşk başlayabilir. İlişkimiz varsa, mevcut partnerimizle çok romantik bir dönem geçirebiliriz. Yaratıcılığımız artabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsak sürpriz bir hamilelik söz konusu olabilir. Eğer çocuklarımız varsa, onlarla ilgili güzel haberler alabiliriz.

KOVA

Dolunay döneminde ev ve aile ile ilgili konular ön plana çıkıyor. Ev ve aile ilgili konularda uzun zamandır süregelen bir konunun nihayet sonuca ulaşması mümkün. Gayrimenkuller ya da aile meseleleri ile ilgili fikir ayrılıkları stres yaşamamıza ve kendimizi sert sözlerle ifade etmemize neden olabilir. Taşınma ya da tadilat konuları gündeme gelebilir.

BALIK

Boğa Dolunay’ı döneminde yakın çevre ve kardeşlerimizi ile ilgili konulara odaklanıyoruz. Kardeşlerimiz, kuzenlerimiz ve yakın çevremiz ile ilgili bir sorunu çözebilir, onlara duygusal destek verebiliriz. Sosyal medyada kullandığımız sözlere dikkat etmemiz ve internet üzerinden alışveriş yaparken kontrollü davranmamızda yarar var. Uzun zamandır istediğimiz bir eğitim varsa, başlamak için çok uygun bir dönemdeyiz. Çok sayıda kısa yolculuk yapabilir, yeni anlaşmalara imza atabiliriz.