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  3. Boğa burcu yorumları 1 Aralık 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Boğa burcu yorumları 1 Aralık 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Boğa burcu yorumları 1 Aralık 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Boğa burcu yorumları merak ediliyor. Boğa burcunda 1 Aralık 2019 Pazar günü neler konuşulacağı sorgulanıyor. Aşk, sağlık ve para konularında ne gibi değişimler yaşanacağı merakla bekleniyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

Boğa burcunu taşıyanlar 1 Aralık 2019 Pazar yorumlarını merak ediyor. Boğa burcu yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Boğa burcuna mensup kişiler genellikle günlük burç yorumlarını günü gününe takip ediyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BOĞA BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bugün Ay Kova burcunda olacak. Toplum önündeki duruşunda bireyselliğin ön planda. Sanatsal konulara olan ilginle entelektüel organizasyonlara katılabilirsin. Sabah erken saatlerde biraz tepkisel davranabilirsin. Bu durum günün orta bölümünde kadınlarla olan ilişkilerine de yansıyabilir, senden beklenen fedakarlıklara karşı farkında olmadan ani çıkışlar yapabilirsin. Ancak akşam saatlerinde çok daha dengeli enerjiler söz konusu gözüküyor.

BOĞA BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Boğa'lar hedefleri doğrultusunda ilerlerken, tüm dikkatlerini toplayabilme yeteneklerinin yanında maddecilikleri ile tanınırlar. SAHİP olma onların yaşam gerçekleridir. Bireysel ilişkiler konusunda son derece güvenilir olan Boğa'lar, insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Yaşamları boyunca güven ararlar ve bu yüzden kendilerini riske atmazlar. Amaçladıkları işler konusunda gösterdikleri sabır, bazen diğer kişileri çatlatacak boyutlarda olabilir. Bütün bunlara rağmen çevresi tarafından aranılan, sıcakkanlı insanlardır. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Yaşamdaki isteklerini elde ettikleri zaman, hiçbir koşul onları başka yönlere çekemez. Parayı rahata ulaşmak için bir araç olarak görürler. Mal ve mülk edinme konusunda beceriklidirler. Finans ve yatırım konuları ilgilerini çeker.

BOĞA BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kısa boylu, sağlam bir boyun yapısına sahiptirler. Kısa bir boyun ve mahmur bakışlıdırlar. Esmer tenli olup, koyu ve sıcak bakışlı kişilerdir. Saçlar gür ve kıvırcık olabilir. Özellikle boğa kadınları genç yaşlarda çok güzel olmalarına karşın, ileri yaşlarda aşırı nişastalı yiyecekler tükettikleri için, yüz hatları hantallaşır ve kalın bir bedene sahip olurlar.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com

 


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