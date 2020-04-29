Boğa burcu ani bir haber alabilir! 30 Nisan burç yorumları
30 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Ay hangi burçları etkiliyor? Bugün burç yorumlarında neler var? gibi sorular araştırılıyor. 30 Nisan Perşembe günü Boğa burcu ani bir haber alabilir, Yengeç burcu parasal konularda sıkıntı yaşayabilir. Nisan ayının son gününde günlük burç yorumlarını sizler için hazırladık. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Günlük burç yorumlarını merak edenler “30 Nisan burç yorumlarında ne var?” şeklinde arama motorlarında yanıt arıyor. 30 Nisan Perşembe günü Boğa burcu ani bir haber alabilir, Yengeç burcu parasal konularda sıkıntı yaşayabilir, Aslan burcu için sağlık konuları önemli hale gelebilir. Aile, sağlık, iş ve aşka dair birçok konuda yol gösteren günlük burç yorumları hayata dair fikir veriyor. Nisan ayının son gününde burçları neler bekliyor? İşte Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
Ay 04.06'da Aslan burcuna geçiş yaptı. Aynı zamanda ilk dördün fazında ilerleyen Ay yeniay zamanı başlayan olayların şimdi kendini belli etmeye başladığını gösteriyor.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
30 Nisan Perşembe günü Ay Uranüs karesi saat 16.20'de kesinleşecek. Alacağın ani haberler ile değişken bir ruh hali içerisine girebilirsin. Kaprisli insanlardan uzak dur.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Yönetici gezegenin Merkür'ün perşembe günü Ay ile yapacağı kare açısı nedeniyle kararsızlıklar ve gerginlikler yaşayabilirsin. Gelgitli durumlar gün boyunca devam edebilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Parasal konularda birtakım sınırlamalar içerisinde kalman gereken durumlar söz konusu olabilir. Kazancınla alakalı istikrarsız koşullar canını sıkıyor ancak ani öfke durumlarına dikkat etmelisin
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
30 Nisan Perşembe günü Ay saat 04.06'da Aslan burcuna geçiş yapıyor. Haliyle kendinle ve sağlığınla ilgili konular senin için daha önemli hale geliyor olacak. Gün içerisinde kararsızlıklar yaşayabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Bugünlerde kulağına çalınacak dedikodular öfkelenmene sebep olabilir ancak pek dikkate almamanda fayda var. Perşembe akşamı ilişkilerinde huzursuzluklar söz konusu olabilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
30 Nisan Perşembe günü gökyüzünde kolay enerjiler yok. Sınırlamalar içerisinde kalman seni öfkelendirebilir. Birtakım eleştiriler alabilirsin ve bunlar daha çok uzak akrabalarından gelecektir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Özgürlük temaları senin için perşembe günü aşırı önemli hale gelebilir. Biraz da olsa kendine bir alan tanımak istiyorsun. Akşam saatlerinde duygusal konulardan yana zorlanabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Ay 30 Nisan Perşembe günü Aslan burcunda ve ilk dördün fazında ilerliyor. Haliyle aklındaki fikirlerin için adım atman ve kendini göstermek isteyebilirsin. Gerginlikler olabilir ancak vazgeçmemelisin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Perşembe günü boyunca otorite figürleri olan insanlar, ailen, öğretmenlerinle aranda birtakım konularla ilgili zorlanmalar içerisine girebilirsin. Yeteneklerini ortaya çıkarmalısın.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Perşembe günü gökyüzünde çok kolay enerjiler yok. Haliyle bilhassa ikili ilişkilerinde birtakım tartışmalar ve kısıtlandırılmalar içerisine girebilirsin. Öfkeni kontrol etmelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Perşembe günü boyunca Ay Aslan burcunda ve kendini sıra dışı bir şekilde göstermek isteyen insanların çevrende dönüp durduğunu fark edebilirsin. Harekete geçmek istiyorsan bugünleri değerlendirebilirsin.
Astrolog Ceylin Çelebi
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