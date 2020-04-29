Boğa burcu ani bir haber alabilir! 30 Nisan burç yorumları

Günlük burç yorumlarını merak edenler “30 Nisan burç yorumlarında ne var?” şeklinde arama motorlarında yanıt arıyor. 30 Nisan Perşembe günü Boğa burcu ani bir haber alabilir, Yengeç burcu parasal konularda sıkıntı yaşayabilir, Aslan burcu için sağlık konuları önemli hale gelebilir. Aile, sağlık, iş ve aşka dair birçok konuda yol gösteren günlük burç yorumları hayata dair fikir veriyor. Nisan ayının son gününde burçları neler bekliyor? İşte Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 04.06'da Aslan burcuna geçiş yaptı. Aynı zamanda ilk dördün fazında ilerleyen Ay yeniay zamanı başlayan olayların şimdi kendini belli etmeye başladığını gösteriyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

30 Nisan Perşembe günü Ay Uranüs karesi saat 16.20'de kesinleşecek. Alacağın ani haberler ile değişken bir ruh hali içerisine girebilirsin. Kaprisli insanlardan uzak dur.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür'ün perşembe günü Ay ile yapacağı kare açısı nedeniyle kararsızlıklar ve gerginlikler yaşayabilirsin. Gelgitli durumlar gün boyunca devam edebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Parasal konularda birtakım sınırlamalar içerisinde kalman gereken durumlar söz konusu olabilir. Kazancınla alakalı istikrarsız koşullar canını sıkıyor ancak ani öfke durumlarına dikkat etmelisin

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

30 Nisan Perşembe günü Ay saat 04.06'da Aslan burcuna geçiş yapıyor. Haliyle kendinle ve sağlığınla ilgili konular senin için daha önemli hale geliyor olacak. Gün içerisinde kararsızlıklar yaşayabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde kulağına çalınacak dedikodular öfkelenmene sebep olabilir ancak pek dikkate almamanda fayda var. Perşembe akşamı ilişkilerinde huzursuzluklar söz konusu olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

30 Nisan Perşembe günü gökyüzünde kolay enerjiler yok. Sınırlamalar içerisinde kalman seni öfkelendirebilir. Birtakım eleştiriler alabilirsin ve bunlar daha çok uzak akrabalarından gelecektir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Özgürlük temaları senin için perşembe günü aşırı önemli hale gelebilir. Biraz da olsa kendine bir alan tanımak istiyorsun. Akşam saatlerinde duygusal konulardan yana zorlanabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay 30 Nisan Perşembe günü Aslan burcunda ve ilk dördün fazında ilerliyor. Haliyle aklındaki fikirlerin için adım atman ve kendini göstermek isteyebilirsin. Gerginlikler olabilir ancak vazgeçmemelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Perşembe günü boyunca otorite figürleri olan insanlar, ailen, öğretmenlerinle aranda birtakım konularla ilgili zorlanmalar içerisine girebilirsin. Yeteneklerini ortaya çıkarmalısın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Perşembe günü gökyüzünde çok kolay enerjiler yok. Haliyle bilhassa ikili ilişkilerinde birtakım tartışmalar ve kısıtlandırılmalar içerisine girebilirsin. Öfkeni kontrol etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Perşembe günü boyunca Ay Aslan burcunda ve kendini sıra dışı bir şekilde göstermek isteyen insanların çevrende dönüp durduğunu fark edebilirsin. Harekete geçmek istiyorsan bugünleri değerlendirebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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