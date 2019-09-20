Boğa burcu 20 Eylül 2019 cuma günlük burç yorumu!

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BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EYLÜL 2019 CUMA - (24 EKİM - 23 KASIM)

Dünün belirsizlikleri dağılmış görünüyor ve artık ilerlemekle meşgulsünüz. Bu enerjiyi yeni projelere başlamak ve önemli kararlar almakta kullanmayı deneyin. Herşey yolunda gittiğinden ve içiniz rahat olduğundan, başarılarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Gereğinden fazla sayıda projeye gömülmeyin, yoksa iç dengeniz tehlikeye girer ve kendi kendinizi yakarsınız. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

BOĞA BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Boğa'lar hedefleri doğrultusunda ilerlerken, tüm dikkatlerini toplayabilme yeteneklerinin yanında maddecilikleri ile tanınırlar. SAHİP olma onların yaşam gerçekleridir. Bireysel ilişkiler konusunda son derece güvenilir olan Boğa'lar, insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Yaşamları boyunca güven ararlar ve bu yüzden kendilerini riske atmazlar. Amaçladıkları işler konusunda gösterdikleri sabır, bazen diğer kişileri çatlatacak boyutlarda olabilir. Bütün bunlara rağmen çevresi tarafından aranılan, sıcakkanlı insanlardır. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Yaşamdaki isteklerini elde ettikleri zaman, hiçbir koşul onları başka yönlere çekemez. Parayı rahata ulaşmak için bir araç olarak görürler. Mal ve mülk edinme konusunda beceriklidirler. Finans ve yatırım konuları ilgilerini çeker.

BOĞA BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kısa boylu, sağlam bir boyun yapısına sahiptirler. Kısa bir boyun ve mahmur bakışlıdırlar. Esmer tenli olup, koyu ve sıcak bakışlı kişilerdir. Saçlar gür ve kıvırcık olabilir. Özellikle boğa kadınları genç yaşlarda çok güzel olmalarına karşın, ileri yaşlarda aşırı nişastalı yiyecekler tükettikleri için, yüz hatları hantallaşır ve kalın bir bedene sahip olurlar.