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  3. Boğa burcu 15 Eylül 2019 pazar günlük burç yorumu

Boğa burcu 15 Eylül 2019 pazar günlük burç yorumu

Boğa burcu 15 Eylül 2019 pazar günlük burç yorumu

15 Eylül 2019 pazar günlük burç yorumlarında boğa burcu merak ediliyor. Günlük burç yorumlarını okuyan vatandaşlar aşk, sağlık ve para ile ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyor. Alacakları yeni kararlarda burç yorumlarına göre hayatlarına yön verecek vatandaşlar için günlük burç yorumları çok önem taşıyor. 15 Eylül pazar günlük burç yorumu ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BOĞA BURCU 15 Eylül 2019 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayıs)

Gün içinde iş arkadaşlarınızla yaptığınız plan gelip çatmış gibi görünüyor. Çok güzel bir havada güzel sohbetler ve aktiviteler için sadece kendinizi anın akışına bırakmamalı ve günün tadını çıkarmalısınız. Partnerinizle her şey yolunda, kredi kartı harcamalarınıza dikkat.

BOĞA BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Boğa'lar hedefleri doğrultusunda ilerlerken, tüm dikkatlerini toplayabilme yeteneklerinin yanında maddecilikleri ile tanınırlar. SAHİP olma onların yaşam gerçekleridir. Bireysel ilişkiler konusunda son derece güvenilir olan Boğa'lar, insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Yaşamları boyunca güven ararlar ve bu yüzden kendilerini riske atmazlar. Amaçladıkları işler konusunda gösterdikleri sabır, bazen diğer kişileri çatlatacak boyutlarda olabilir. Bütün bunlara rağmen çevresi tarafından aranılan, sıcakkanlı insanlardır. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Yaşamdaki isteklerini elde ettikleri zaman, hiçbir koşul onları başka yönlere çekemez. Parayı rahata ulaşmak için bir araç olarak görürler. Mal ve mülk edinme konusunda beceriklidirler. Finans ve yatırım konuları ilgilerini çeker.

BOĞA BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kısa boylu, sağlam bir boyun yapısına sahiptirler. Kısa bir boyun ve mahmur bakışlıdırlar. Esmer tenli olup, koyu ve sıcak bakışlı kişilerdir. Saçlar gür ve kıvırcık olabilir.Özellikle boğa kadınları genç yaşlarda çok güzel olmalarına karşın, ileri yaşlarda aşırı nişastalı yiyecekler tükettikleri için, yüz hatları hantallaşır ve kalın bir bedene sahip olurlar.

 

 

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