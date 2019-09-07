Zararlı alışkanlığı olanların böbrek kanserine yakalanma riski daha yüksek!

Böbrek kanseri teşhisi CA testiyle konulmaktadır. CA testi kanser hücrelerini tespit etmeye yarar. Böbrek kanserinin belirtileri; kilo kaybı ve iştahsızlık, yüksek ateş, aşırı yorgunluk ve halsizlik, idrar renginde değişiklikler, idrarda kan görülmesi olarak görülebilmektedir. Böbrek kanseri tedavisinde kemoterapi veya radyoterapinin pek etkisi yoktur. Yapılan ultrason sonucunda eğer kanser böbrek dışında başka bir organa yayılmamışsa, böbreğin tamamı ya da bir kısmının alınması bu durumda en iyisi olacaktır.

BÖBREK KANSERİ

Böbrekler kırmızı-kahverengi renkte ince bir kapsülle örtülü fasulye biçiminde iki organdır. Böbrekler karın üst bölgesinin arka kısmında bulunurlar. Sırt adaleleri ve alt kaburga kemiklerince dış etkilere karşı korunurlar. Böbrekler kandan artık ve zehirli maddeleri, fazla mineralleri ve suyu süzerek vücuttan dışarı çıkarırlar. İdrar böbrekler ile kandan süzülüp oluştuktan sonra üreter olarak adlandırılan içi boş idrar borusu vasıtası ile mesaneye (idrar torbası) ulaşır. Mesanede toplanan idrar üretra adı verilen diğer bir içi boş idrar borusu aracılığıyla vücut dışına atılır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Diğer pek çok kanser türünde olduğu gibi böbrek kanserinin nedeni de henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Böbrek kanserli hastalarda yapılan çalışmalarda bazı faktörlerin risk oluşturabileceği gösterilmiştir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir;

Sigara

Obezite

Birtakım kimyasallara uzun süreli maruziyet

Kalıtsal bazı hastalıklar( Von-Hippel Lindau Sendromu, herediter papiller renal hücreli karsinom, Birt-Hogg-Dube sendromu gibi)

Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Ayrıca ailede böbrek kanserli bir akrabanın olması böbrek kanserine yakalanma riskini artırmaktadır.

BELİRTİLER

Böbrek kanserinin en sık rastlanılan belirtileri şunlardır;

İdrarda kan görülmesi

Açıklanamayan bel ağrısı

Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı

Açıklanamayan ateş

Kansızlık(Anemi)

TANI

Böbrek kanseri tanısında kullanılabilen yöntem ve tetkikler şunlardır;

İdrar ve kan testleri

IVP(Intravenöz Pyelogram) ile idrar yollarının görüntülenmesi

Böbrek damarlarının görüntülenmesini sağlayan “Anjiografi”

Röntgen filmi, MR, Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri

Görüntüleme yöntemleriyle eş zamanlı olarak yapılan “ince iğne aspirasyon biyopsisi”

TEDAVİ

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler ;cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi, hedefe yönelik tedavi gibi farklı seçenekleri içermektedir.