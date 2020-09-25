Bitlis'te üzüm pekmezi hazırlığı başladı! İşte en lezzetli üzüm pekmezi tarifi

Üzüm pekmezi için birçok ilimizde hazırlıklar başladı. Peki, "şifa kaynağı" üzüm pekmezi nasıl yapılıyor? Bitlis'in Hizan ilçesinde coğrafi yapısı ve ılıman iklimi nedeniyle birçok sebze ile meyvenin yetiştirildiği ilçeye bağlı 13 köydeki üreticilerin pekmez telaşı başladı. İşte lezzetli ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan üzüm pekmezi tarifi...

AA'da yer alan habere göre Akşar köyü Kılavuz mezrasındaki üreticiler, büyük emekler sonucu bağlardan topladıkları üzümleri sepetlerle taşıyarak evlerine getiriyor.



ÜZÜM PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

Üzümleri çizmelerle ezerek suyunu çıkaran ve içine doğal maya olarak kil toprak katan köylüler, bu suyu, etrafını çamur ve taşlarla kapladıkları kazanların altında yaktıkları odun ateşinde belli bir süre kaynatıyor.

Bu işlemden sonra süzülerek başka kazanlara aktarılan, sürekli kepçe ile karıştırılarak yine belli bir süre kaynatılan üzüm suyu, meşakkatli bir uğraşın ardından pekmeze dönüştürülüyor.

Üreticileri ziyaret eden Hizan Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Danacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin iklim şartları itibarıyla bölgede özel bir yere sahip olduğunu, narenciye hariç birçok meyvenin yetiştirildiğini söyledi.

Yetiştirilen ürünlerin arasında üzümün de önemli yeri olduğuna vurgu yapan Danacı, şöyle konuştu:

"Üzüm 13 köyümüzde 14 bin dekar alanda üretiliyor. Dekar başına verimi yıllar içerisinde değişse de ortalama 1 ton yetişmektedir. Üretilen üzümler bölgede 3 ila 5 lira arasında satılmaktadır. Herhangi bir pazar sorunu yaşanmıyor. Sofralık üzümün yanında kuru üzüm, pestil ve doğal yollarla pekmez olarak da değerlendirilmektedir. Pekmez yapımında ise en çok bağilti dediğimiz türü kullanıyoruz. Üreticilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ürettikleri üzümleri bölge illeri başta olmak üzere iç pazarda satışa sunuyorlar."

"70 YILDIR BU YÖNTEMLE PEKMEZ YAPIYORUZ"



Üreticilerden Erkan Özer de geleneksel yöntemlerle pekmez yapımına devam ettiklerini dile getirdi. Bağlarda yetiştirdikleri üzümleri eylül ayının sonunda toplayıp köye getirdiklerini anlatan Özer, şunları kaydetti: