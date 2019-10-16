Merak edilen lezzet: Bitlis lokmasının tarifi!

Bitlis Lokması, misafirlerinize, sevdiklerinize özel günlerde yapabileceğiniz geleneksel bir lezzettir. Lokma; un, maya, su ve tuz ile hazırlanan hamurun, sıvı yağda kızartılmasıyla hazırlanan, şerbetle tatlandırılarak servis yapılan bir tatlıdır. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve genellikle kandil günleri, vefat ya da doğum gibi hadiseler sonrası yapılması gelenekselleşen bir tatlıdır. Hemen hemen Türkiye’nin her yerinde benimsenmiş ve sevilerek tüketilmektedir.

BİTLİS LOKMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

MALZEMELER

• 3 yumurta

• 5 yemek kaşığı yoğurt

• 10 yemek kaşığı zeytinyağı

• 13~14 yemek kaşığı un

• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

KIZARTMAK İÇİN

• Ayçiçeği yağı

Şerbet için

• 3 su bardağı toz şeker

• 2 su bardağı su

• 2~3 limon tuzu

BİTLİS LOKMASI NASIL YAPILIR?

Şerbet için, toz şeker ile suyu kaynatın. Limon tuzunu ilave edin. Soğumaya bırakın. Bir kaba yumurta, zeytinyağı, yoğurt, kabartma tozu ve unu aktarın. Bütün malzemeleri boza kıvamına gelinceye dek çırpın. Yağı derin bir kızartma tenceresine alıp iyice ısıtın. Hazırladığınız hamurdan yemek kaşığı ile parçalar alıp yavaş yavaş yağa atın. Sık sık alt üst ederek lokmaların tüm yüzeylerinin kızarmasını sağlayın. Kızaran hamurları servis tabağına alın. Ilınmaya bırakın. Hazırladığınız şerbeti derin bir kaseye dökerek, kızarmış ılık hamurları şerbete atın. İyice içtikten sonra servis yapın.