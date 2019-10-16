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Merak edilen lezzet: Bitlis lokmasının tarifi!

Merak edilen lezzet: Bitlis lokmasının tarifi!

“Bitlis lokması nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Lokma, her yöreye göre farklılık gösteren bir tatlıdır. Bitlis, bir Doğu Anadolu Bölgesi şehridir. Hem meşhur türküsü “Beş Minare” hem de et ile hazırlanan yemekleri ile oldukça meşhur olan yörede yemek kültürü oldukça zengindir. Oldukça maddiyat gerektiren tariflerle karşımıza çıkan Bitlis’in bu sefer de lokmasını ele alacağız. Misafirleriniz için yapabileceğiniz oldukça lezzetli bir tatlıdır.

Bitlis Lokması, misafirlerinize, sevdiklerinize özel günlerde yapabileceğiniz geleneksel bir lezzettir. Lokma; un, maya, su ve tuz ile hazırlanan hamurun, sıvı yağda kızartılmasıyla hazırlanan, şerbetle tatlandırılarak servis yapılan bir tatlıdır. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve genellikle kandil günleri, vefat ya da doğum gibi hadiseler sonrası yapılması gelenekselleşen bir tatlıdır. Hemen hemen Türkiye’nin her yerinde benimsenmiş ve sevilerek tüketilmektedir. 
 
BİTLİS LOKMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
MALZEMELER
 
3 yumurta
5 yemek kaşığı yoğurt
10 yemek kaşığı zeytinyağı
13~14 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
 
KIZARTMAK İÇİN
 
Ayçiçeği yağı
 
 Şerbet için
 
3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
2~3 limon tuzu
 
BİTLİS LOKMASI NASIL YAPILIR?
 
Şerbet için, toz şeker ile suyu kaynatın. Limon tuzunu ilave edin. Soğumaya bırakın. Bir kaba yumurta, zeytinyağı, yoğurt, kabartma tozu ve unu aktarın. Bütün malzemeleri boza kıvamına gelinceye dek çırpın. Yağı derin bir kızartma tenceresine alıp iyice ısıtın. Hazırladığınız hamurdan yemek kaşığı ile parçalar alıp yavaş yavaş yağa atın. Sık sık alt üst ederek lokmaların tüm yüzeylerinin kızarmasını sağlayın. Kızaran hamurları servis tabağına alın. Ilınmaya bırakın. Hazırladığınız şerbeti derin bir kaseye dökerek, kızarmış ılık hamurları şerbete atın. İyice içtikten sonra servis yapın.
 
 
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