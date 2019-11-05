Bitlendiğinizi anlamanın en belirgin yolu

Bitler farklı çeşitleri bulunan böcek türleridir. Bu böcek türleri kanatlara sahip olabilir, kanatsız da olabilirler ve zıplayamayan çeşitleri mevcuttur. İnsan sağlığı açısından tehlikeli olabilirler. İnsanlar bit tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarında çözüm aramaya başlarlar. İnsanlar söz konusu olduğunda ise 3 çeşit bit türünden bahsedilebilir. Bu bit çeşitleri kıl biti, elbise biti ve saç biti olarak adlandırılır. Bitlerin yumurtaları olan sirkeler yapışkan bir madde ile saça yapışabilirler. Bu yapışkan maddeler ergen olarak nitelendirilen bitkilerin tükürüğünden meydana gelmektedir. Ayrıca saçta görülen bitler hayatlarını kan emerek devam ettirirler. Daha çok okul çağındaki çocuklarda görülmekle beraber ense bölgesinde yaşamayı severler. Gri ve beyaz tonlarında olan kıl bitleri ise saç dışındaki kıl bölgelerinde yaşarlar. Bu tür yumurtasını saç diplerine bırakır. Ayrıca yoğun bir kaşıntıya neden olabilirler.

Elbise biti için kılsız bölgelerde yaşamayı sevdiği söylenebilir. Bu tür, sirkesini elbisenin kıvrımlı olan bölgelerine yapıştırır. Riskli bir tür olduğu söylenebilir çünkü tifüs yaymaktadırlar.

BİTLENİLDİĞİNİN BELİRTİLERİ

Saç biti, baş bölgesindeki saçlı derinin üstünde yaşar. Bu noktayı seçmelerinin sebebi kan emerken saç derisine oldukça yakında bulunmalarıdır. Saç bölgesinde bit tehlikesi ile karşı karşıya kalanlar tarakla bit kontrolü yaparken zorlanabilirler. Çünkü gözle görülemeyecek kadar küçük olabilirler. Bu duruma bağlı olarak bazen saç tellerinin teker teker dikkatlice incelenmesi gerekebilir. Bit tehlikesinin ne boyutta olduğunu daha iyi anlamak için büyüteç ya da parlak bir aydınlatıcıdan da yararlanılabilir.

Bitin en yaygın belirtisi sürekli ve yoğun bir şekilde kaşınmadır. Bu kaşınmanın kalıcılığı duş alındığında bile geçmemesinden anlaşılabilir. Yoğun kaşıntı bit tehlikesi ile karşı karşıya olunduğunun habercisi olmakla beraber en kısa sürede çözüme başvurulmalıdır. Çözüm sürecinin geciktirilmesi aynı zamanda saç derisinin kaşıntıdan dolayı git gide tahriş olacağı anlamına gelmektedir. Bitlerin yumurtası olan sirkeler kepeğe benzediğinden ve saç tellerinde bulunduğundan çözümleri daha rahat olabilmektedir.

BİT NASIL TEMİZLENİR?

Bitlerin temizlenmesi süreci oldukça zorlu ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte dermatologların ve uzmanların görüşleri, çözüm önerileri en sağlıklı sonucu verecektir. Kişiler bit tehlikesine çözüm üretirken bitlerin ölmüş olduğuna kesin garantiyi veren yolu seçmelidirler. Çünkü ölmeyen bitler tekrar üreyebilmekte ve diğer kişilere bulaşma tehlikesini de beraberinde getirebilmektedirler. Bitler temizlenirken çeşitli spreyler, ince telli taraklar ya da bit problemine özel şampuanlar kullanılabilir. Bunlara ek olarak eczanelerde satılan ve söz konusu problemin çözümüne yönelik olan ürünlere başvurulabilir.