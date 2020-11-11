Bitki ilaç etkileşimi ölüme yol açabilir

Koronavirüs tehlikesinin devam etmesi ve kış aylarının gelmesiyle soğuk algınlığı şikâyetlerinin başlaması bitki çaylarına olan ilgiyi artırdı. Bu noktada vatandaşları bitki ilaç etkileşimine karşı dikkat çeken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Fitoterapi Uzmanı Eda Sönmez Gürer, bitki çayı kullanırken fitoterapi alanında eğitimli doktor ve eczacıya danışılması uyarısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre Fitoterapi Uzmanı Eda Sönmez Gürer, havaların soğumasıyla soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının arttığını belirtti.

Bu çerçevede, bağışıklık sisteminin desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Gürer, şunları kaydetti:

"Bazı bitkisel çaylarla bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve özellikle kış aylarında havaların soğumasıyla artan bulaşıcı hastalıklara karşı daha etkin bir koruma sağlayabiliriz. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklara karşı dirençli hale getiren bitki çaylarının başında ıhlamur, kuşburnu, ekinezya, zencefil ve adaçayı gelmektedir. Özellikle ıhlamur ve zencefilin birlikte tüketilmesi antioksidan desteği açısından daha da güçlü etkiye sahip olacaktır. Zencefilin tadını yumuşatmak için ise bu çayın içine bal karıştırabiliriz. Bitki çayları bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra sindirimi kolaylaştırıcı, uyumaya yardımcı, kan şekerini ve tansiyonu düzenleyici etkilere de sahip olabilmektedir.”

"ÖLÜME YOL AÇABİLİR"

Bitki çaylarını tüketirken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Gürer, fitoterapi alanında eğitimli doktor veya eczacıya danışmadan yanlış yerlerden temin edilip doğru şekilde kullanılmayan bitkilerin, tiroit, nörolojik, otizm ve kısırlık gibi ciddi hastalıklara hatta ölümlere yol açabileceğini aktardı.

BİTKİ-İLAÇ ETKİLEŞMESİ UYARISI



Herhangi bir bitki çayı hazırlarken bu bitkinin türü, nereden toplandığı, günün hangi saatinde toplandığı, içerisindeki aktif maddelerin farmakope standartlarına uygun olup olmadığının da önem taşıdığını belirten Gürer, şu bilgileri verdi: