Kış hastalıkları denilince akla ilk gelen şifalı bitkilerden yapılan çaylar oluyor. Peki, birbirinden çeşit bu bitki çaylarının faydaları neler, şifalı baharatlar ile hastalıklara karşı önlem alabilir, kendimizi koruyabiliriz? Haberimizin devamında bütün bu sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

ZENCEFİL

Zencefil vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu mevsimde taze zencefili rendeleyip sıcak su içerisine ekleyip günde 2-3 kupa içebilirsiniz.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, birçok farklı antioksidan madde içeriyor. Özellikle karabiber veya toz kırmızı biber ve zeytinyağı ile birlikte kullanıldığında vücutta emilimi artar ve daha rahat tüketebilirsiniz.

KUŞBURNU

En yüksek C vitamini içeren meyvelerden biri olan kuşburnunu, bir kabuk tarçın ile kaynatarak hazırlayacağınız çay hem C vitamini hem de antioksidan içeriyor. Özellikle soğuk havalarda şifa kaynağı.

EKİNEZYA

Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin başında gelen ekinezyayı zencefil ile birlikte çay olarak hazırlayabilirsiniz. Bir bardak su ile bir tutam ekinezya ve bir dilim taze zencefili 2-3 dk kaynatarak tok karnına içebilirsiniz. Fakat dikkat; ekinezya bitkisi/çayı en fazla 15 gün kullanılır. Bir süre ara verip tekrar kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde içilmesi önerilmez.

ADAÇAYI

Aromatik ve yoğun tadı ile adaçayı toksin atmaya yardımcı. Zihin fonksiyonlarını iyileştirici özelliği var. Nefes açıcı ve boğaz ağrısına iyi gelen yanları da olan adaçayını dikkatli tüketmek gerekir. Bir tutam adaçayı yaprağı en fazla 3 dakika demlenerek hazırlanmalı ve günde iki fincandan fazla içilmemelidir. Hamilelik döneminde içilmesi uygun görülmez.