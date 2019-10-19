Bişektomi ile Hollywood yanağına sahip olmak mümkün!

Güzellik algısı artık tıpkı moda gibi dönem her dönem değişiyor. Bir dönem trend olan yuvarlak yüz hatları şimdilerde yerini daha keskin ve üçgen yüz hattına bıraktı. Bişektomi yöntemi kalıcı olarak yanak ve çevresine şekil verme işlemidir. Halk arasında yanak inceltme olarak bilinen uygulama ile yanaklarımız daha keskin hatlara kavuşabiliyor.

YAĞLAR GİDERİLİYOR

Peki nedir bu Bişektomi, kimler yaptırabilir, yan etkileri var mıdır, hasta ne kadar süre sonra normal hayatına dönebilir? Son yıllarda yuvarlak hatların yerine daha keskin hatların tercih edilmesiyle birlikte, Bişektomiye başvuranların sayısı bir hayli çoğaldı. Yüz yapımız genetiktir. Yani ne kadar zayıf ya da kilolu olursak olalım ailemizin genetik yapısı dolgun yanaklı ise bizlerin de benzer şekilde bir yanak yapısına sahip olmamız kaçınılmaz. Yüz bölgesi kilo almaya ve yaşlanmaya bağlı olarak ciddi derece yağlanabilir. Kişiyi görüntü olarak rahatsız eden bu yağlar bişektomi işlemiyle günümüzde kolayca giderebiliyor.

KİLO ALDIKÇA YANAKLAR DOLGUNLAŞIYOR

Bu yöntemle kilo alma dönemlerinde büyüyen, yüze yuvarlak görüntü veren yağ yastıkçıkları 30 ila 45 dakika süren estetik operasyon sayesinde alınarak yüzün daha ince ve şekilli görünmesi sağlanır. Bişektomi işlemi yüz inceltme ve gençleştirmede yoğun olarak kullanılan bir estetik operasyondur. Yanaktan yağ alımı ağız içerisinden bir kesi yapılarak aşırı yağ birikimi çekilerek yapılır.

YAN ETKİ VE RİSK YOK

Bu yağların alınması herhangi bir risk ya da problem oluşturmaz. Bu işlem lokal olarak ya da genel anestezi altında yapılır. Ağız içerisinde kalan ufak dikişler kendiliğinden düşer. İşlemden sonra iyileşme süreci çok hızlıdır. Operasyon ödem ve ağrıya neden olmaz; çok uzun sürmediği ve kanama ihtimali olmadığı için yaklaşık 4-5 saat içinde taburcu olabilirsiniz. Operasyon ağız içinden yapıldığı için dışardan görünen herhangi bir iz de olmaz. İşlemin herhangi bir yan etkisi yoktur.

BİR HAFTADA İYİLEŞİYOR

Hasta bir hafta içinde tamamen iyileşir. Tedavinin tam etkisini ise 4-5 hafta içinde görebilirsiniz. Bu operasyonun en büyük avantajı kısa süre içinde yanıt almamız. Bişektomi işlemi kalıcıdır ve çok aşırı kilo alınmadığı sürece yüz hattı değişmez. Ayrıca bu operasyon her ne kadar kadınların yaptırdığı bir operasyon olarak bilinse de, günümüzde erkeklerin de tercih ettiği bir operasyon haline geldi. Bişektomi uygulamasının bir diğer avantajı da aynı seansta burun estetiği, çene botoksu gibi yüze uygulanan estetiklerin eş zamanlı yapılabilmesi.

KİMLER YAPTIRABİLİR?

Yanak inceltme operasyonunu ergenlik döneminden sonra oturan yüz hatları sonrasında yanak bölgesindeki yağdan dolayı kalın yüz hattına sahip olan herkese uygulanabilir. Bişektomi operasyonu sonrasında geniş, yuvarlak bir yanak görünümün yerine, hatları daha belirgin, daha orantılı, üçgen bir yüz hattına sahip olabilirsiniz.

HOLLYWOOD YANAĞI

Bişektomi uygulaması Holly-wood yanağı olarak tanındı. Hollywood yıldızlarının ince keskin yüz hatları son yılların trendi haline gelerek hızlı şekilde yayıldı. Bunun nedeni ise birçok Hollywood yıldızının yaptırdığı bişektomi operasyonunun çok tatmin edici sonuçlar almasıydı.

Op. Dr. Bilgehan AYDIN