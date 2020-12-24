Birebir ölçülerle dünyanın en lezzetli pastacı kreması tarifi! Pastacı kreması nasıl yapılır?

Pastacı kreması tarifi pastalar, sütlü tatlılar ve meyveler için araştırılıyor. Peki, pastacı kreması nasıl yapılır? Pastacı kremasının püf noktası nedir? Pastacı kremasının yumurtasını çırpmaktan pişirmesine ve soğutulmasına kadar birçok püf noktası vardır. Kolay gibi gelen ama aslında herkes tarafından yapılamayan pastacı kreması tarifi ve malzemeleri haberimizde...



PASTACI KREMASI MALZEMELER



4 yemek kaşığı un

4,5 su bardağı süt

2,5 su bardağı şeker



5 yumurta sarısı

4 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı krema

1 çay kaşığı vanilya

PASTACI KREMASI YAPILIŞI

4 su bardağı süt, şeker ve vanilyayı bir tencerede karıştırın ve ocağa alın. Kıvam alınca kaynamadan ocaktan alın.

Bu sırada ayrı bir kapta yumurta sarıları, kalan yarım su bardağı sütü, unu ve nişastayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Isınan sütü yumurta sarılı karışıma azar azar ekleyip bir yandan da hızlıca çırpın. Bu karışımı ince bir süzgeçle süzerek sos tenceresine geri alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Altını kapatıp kremayı ekleyin ve karıştırın. Kabuk bağlamasının önüne geçmek için sık sık karıştırarak tamamen soğumasını bekleyin. Dileyenler tarifteki malzemelerin yarısıyla da yapabilir. Pasta kreması hazır afiyet olsun.

PASTACI KREMASININ PÜF NOKTASI

Pasta kreması denilince "Yumurta kokar mı? Kıvamı nasıl olmalı?" gibi sorular çok araştırılıyor. Pastacı kremasında kullanılan yumurta sarısı önemlidir. Yumurtayı iyi çırpmak pürüzsüz kıvamın püf noktasıdır. Un mutlaka elenmelidir. Kremayı soğuturken karıştırarak soğutmanız gerekiyor. Aksi takdirde istenen kıvam ve görüntü olmuyor. Pastacı kremanızı kakaolu yapmak isterseniz aynı tarifin içerisine kakao ekleyebilirsiniz.

PASTACI KREMASI NERELERDE KULLANILIR?

Pastacı kreması sütlü tatlılarda, pastalarda, şerbetli tatlılarda ve meyve sunumlarında kullanılabilir.