Bir tutam mikro filiz bir tabak brokoliden daha yararlı! Mikro filizin faydaları

Tohumları filizlendirerek tüketmek anlamına gelen "mikro filizlenme" son yıllarda oldukça popüler hâle geldi. Peki, mikro filizin faydaları nelerdir? Mikro filiz nasıl bir işlemdir? Yanıtlar haberimizde.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Yaşam Koçu Bedia Kahya Kılıç, son zamanlarda trend haline dönüşen tohumların filizlendirilmesi ve bedene sağladığı faydalar hakkında bilgi verdi.

Paylaştığı faydalı bilgilerle özellikle annelere destek olan Kahya Kılıç, çeşitli mecralarda sıkça gördüğümüz vitamin, mineral ve protein deposu olan tohumların filizlendirilerek tüketilmesinin "mikro filiz" olarak adlandırıldığını belirterek, “Mikro filiz, tohumlardan gelir ve olgunlaşmış bir sebzenin içerdiği maddeleri hemen hemen 20 ile 600 kat daha fazla şekilde içinde barındıran, bir bitkinin ilk dönemi hatta bitkinin bebek hali de denilebilir.” dedi.

MİKRO FİLİZİN FAYDALARI

Mikro filize ilişkin örnekler de veren Kılıç, “Bir tabak yediğiniz brokoliden alacağınız mineral ve vitaminleri bir tutam mikro filiz brokoliden almanız mümkündür. Maş fasulyesinin protein oranı yüksektir. Maş fasulyesini filizlendirdiğinizde tam bir K ve C vitamini deposuna dönüşüyor. Günlük K vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarısına yakınını karşılıyor, folik asit açısından da daha zengin hale geliyor ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Tohumları filizlendirerek tüketmek, olgunlaşmış sebze olarak tüketmekten çok daha etkilidir.” şeklinde konuştu.

NEDEN MİKRO FİLİZ İLE ÇİMLENDİRME YAPILMALI?



Fonksiyonel tıp koçluk eğitimi de alarak bu alanda da uzmanlaşan iki çocuk annesi Bedia Kahya Kılıç, tohumları mikro filiz yöntemi ile tüketmenin önemini şu sözlerle anlattı: