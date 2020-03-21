Bir tatlı kaşığı ile gelen şifa: Mahlep! Mahlebin faydaları nelerdir?

Adını sadece kandil simidi yapımında, kurabiye ve kek gibi ürünlerde adını duyduğumuz mahlebin faydaları merak ediliyor. Mahlep neye iyi geliyor? Mahlep nasıl kullanılmalı? gibi sorular araştırılıyor.

Halk arasında meltem, idrisağacı, kokulu kiraz, taş kirazı gibi isimlerle de bilinen mahlebin, ağrı kesici özelliği vardır. Kandil simidi yapımında kullanılan ve güzel kokusuyla bilinen mahlep, çekirdek, toz, yağ, ya da püre şeklinde aktarlardan temin edilebilir. Özellikle kış aylarında solunum yollarındaki enfeksiyonlar yüzünden sık sık hasta olur, nefes almakta güçlük çekeriz. Bu zamanlarda mahlep kurtarıcı olabilir. Birkaç tatlı kaşığı bala ekleyeceğimiz bir çay kaşığı mahlep boğazdaki iltihapların giderilmesini, dolayısıyla rahat nefes almamızı sağlar. Ayrıca düzenli kullanımında astım hastalığına iyi gelir; kısa vadede de anlık rahatlama sağlar. Bu özelliğinden dolayı buhar makineleriyle birlikte kullanılabilir, nefes almayı kolaylaştıracaktır.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Kimi zaman genetik faktörler, kimi zaman da kişinin beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilen insülin direnci ve şeker hastalığı tedavisinde de kullanılabilir. Normal tedavide verilen ilaçlara ek olarak beslenme düzenine alınacak mahlep, hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Kimi zaman bu özelliğinden dolayı mahlebin kilo verilmesine yardımcı olduğu düşünülse de, böyle bir durum söz konusu değildir. 'Mahlep zayıflatır mı' sorusunun cevabı bu yüzden, ne yazık ki hayırdır.

KREME KARIŞTIRARAK SÜRÜN

İçeriğindeki doğal asitler sayesinde mahlebi ağrı kesici olarak da kullanmak mümkün. Baş ağrısında, toz mahlebi bir nemlendirici kremin içine karıştırarak masaj yapabilir, diş ağrılarında tohumları çiğnenebilir, karın ağrısında ise ılık suyun içine karıştıracağınız birkaç tane mahlep çekirdeği ağrının giderilmesinde yardımcı olacaktır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Özellikle hasta olmaya yatkın olunan kış aylarında mahlep tüketmek önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan mahlep, özellikle suyu içildiğinde hastalıklara karşı korumada fazlasıyla etkilidir. Salgın hastalıklara yakalanmayı önlemesinin yanında virüs ve bakterilerin yayılmasını engelleyen mahlebin bu yönü sayesinde kanser tedavisinde de yardımcı olduğu birkaç hastada gözlemlenmiştir.

PASTALARA EKLENİYOR

Diğer meyvelerle kıyaslandığında mahlebin tadı oldukça acı olduğunda direkt dalından meyve olarak yemek pek yaygın bir kullanım değildir. Türk mutfağında mahlebin en geniş kullanımı, kurutulup toz haline getirildikten sonra baharat olarak değerlendirilmesidir. Başta poğaça olmak üzere hemen her hamur işinde kullanılabilir. Kimi zaman dondurmaların ve pastaların içinde şekerin tadını belirginleştirmek için de kullanılır.

ÇEKİRDEKLERİNİ YUMUŞATIN

Toz halindeki mahlep, bal, tahin ve pekmezin içine karıştırılarak nefes darlığını gidermede kullanılabilir. Mahlebin diğer bir kullanım alanıysa sadece kurutulmuş çekirdeklerinin suda yumuşatılması ve bu suyun içilmesi şeklindedir. Genelde karın ağrısı gibi iç organlarda meydana gelen ağrıların giderilmesinde bu yöntem etkilidir.

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Mahlep, içeriği büyük ölçüde magnezyum, potasyum ve kalsiyumdan oluşan bir bitkidir. Bu minerallerin kemik sağlığımız için çok önemli olduğu düşünüldüğünde, mahlebin düzenli kullanımı kemiklerin gelişimine yardımcı olur. Bebeklerde kullanılmaması tavsiye edilirken 3 yaşından büyük çocuklarda kullanılmasında genel olarak bir sakınca yoktur. Kemiklerin gelişme çağındayken böyle bir destek alması, güçlü bir iskelete sahip olmaya yardımcı olacaktır. Yetişkinlerde kullanımı da yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan kemik erimesi gibi sıkıntıların en aza indirilmesini sağlar.